La Selva es una de las siete primeras colonias irregulares que tendrán agua potable

Son las 4:00 de la mañana y antes de que salga el sol, la señora Laura Alejandra Ortiz sale como todos los días de su casa para alcanzar a llenar sus botes de agua. Vive en la colonia La Selva a más de una cuadra de la toma comunitaria que colocó Sapal para que los vecinos de la zona tomen agua porque es un predio irregular.

Antes de que cante el gallo la mujer camina con su carreta, coloca cuatro botes de 20 litros cada uno que forman un total de 80 y camina casi dos cuadras de subida y terracería. Si tiene suerte regresa a su casa y vuelve a llenar otros cuatro botes porque los cinco integrantes de su familia hacen uso de ella para bañarse, hidratarse, para el baño y realizar los quehaceres domésticos como el lavado de ropa, de trastes y el aseo general de la casa.

Dice que la muñeca de su mano ya le duele porque tiene siete años, desde que llegó a vivir ahí, que realiza la misma rutina. Eso sin contar los riesgos que corren las mujeres que viven su situación porque salen a la hora en que los “marihuanos” se adueñan de las calles.

“La verdad sí batallamos un buen, porque como yo también estoy de aquel lado de la toma también tengo estar con los garrafones de agua y a las 3:00, 4:00 de la mañana, estar viniendo y correr riesgo de que nos vayan a dar un mal golpe porque aquí andan los mariguanos a todo lo que da”, dijo.

La rutina es diaria, de lunes a domingo si es que quieren tener agua, y ellas deben aprovechar porque hay ocasiones en que el servicio no les llega hasta por dos semanas, por eso compró muchos botes para no batallar y “hasta las cazuelas lleno”, comentó.

LLEGAN CON CAMIONETAS DE OTRAS COLONIAS Y LLENAN BOTES

Para la señora Marisela González, presidenta de colonos, tampoco ha sido fácil, llegó a esa colonia hace dos años de una donde contaba con todos los servicios, pero allá rentaba y en La Selva no, sin embargo, también ha sido un batallar porque hay gente de otras colonias que llegan para adueñarse de la toma, pero les ha dejado muy claro que es una bote y un bote por cada persona porque todos tienen la misma necesidad.

El agua sale desde las 4:00 de la mañana y se termina a las 07:00 aproximadamente y son 15 familias las del predio, más los que llegan en camionetas de otras colonias como Presitas, no siempre alcanzan.

“Viene de otras colonias a agarrar el agua y no me puedo poner a que no agarren y les tengo que decir que sí, pero con orden todos nos formamos, cada quien un bote, cada quien un bote (...) Aquí invertimos dos o tres horas diario, porque a veces es mucha gente que estamos llenando, casitas que tienen rentando que nos les tienen agua vienen y agarran”.

“A veces vienen hasta de cinco o seis familias y antes venía una camioneta con garrafones a llenar, era de Presitas, le decíamos que uno y uno al señor, pero a veces le ganábamos al señor porque él era el que se quería adueñar de la toma y le dije que esta era para la gente que no tiene agua potable y dijo que él tampoco, pero él porque no la paga, nosotros porque no tenemos el servicio, pero llenaban una camioneta con muchos garrafones”, aseguró.

AGUA PARA TODOS

Será en las próximas semanas cuando la ley “Agua para todos” propuesta por el diputado, Miguel Salim entre en vigor para que las familias de los predios irregulares cuenten con el servicio.

Sin embargo se busca que al menos el 30% de 650 predios irregulares que hay en Guanajuato sean beneficios con esta iniciativa, con un recurso de 50 millones de pesos entre el gobierno del estado y los municipios, en León, a través del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León.

“Es un deber social el tema de que la gente de los fraccionamientos irregulares tenga el derecho al agua, ustedes saben que hay niños que han nacido en fraccionamientos irregulares que tienen 12 años estos fraccionamientos irregulares, tienen 12 o 13 años estos niños y nunca en su vida han abierto una llave en su casa para tener agua. El tema social que nos obedece para sacar esta iniciativa que consideramos que es de las más importantes en este momento en el Congreso del Estado”, dijo Salim Alle.

De entrada se espera que el proyecto arranque en siete colonias de León que son las siguientes: San Bernardito, La Selva, Lomas de Contreras II, Panorámico, Prado San Nicolas, por mencionar algunas.

Por su parte, el director de Sapal, Enrique de Haro, dijo que estas siente colonias ya tenían un proyecto ejecutivo desde el 2017.

“Estamos actualizando los alcances, los montos, todo lo que sea necesario para que de alguna manera estos proyectos sean con un presupuesto actual. Sí habría que ver cómo aprovechar el recurso del gobierno del estado, sí ver cómo el municipio, Sapal todavía es un tema que estamos trabajando, pero ya estamos en los proyectos que es lo principal”, aseguró.

El funcionario municipal dijo que una vez que se cuenta con este insumo ya darán el siguiente paso para que los vecinos de colonias irregulares cuentan con el servicio de agua potable que es un derecho para todas y todos.