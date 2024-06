La seguridad es la exigencia para el próximo ayuntamiento leonés

León, Gto.- Luis Gerardo González regidor electo por el Partido Acción Nacional en el ayuntamiento de León, declaró que mejorar la seguridad, es la exigencia ciudadana para el próximo ayuntamiento.

“La seguridad es muy importante, necesitamos seguir escuchando a los especialistas en el Observatorio Ciudadano de León y en la Mesa de Seguridad ciudadana, se tiene que tomar en cuenta a la gente especialista, llevarlos a la mesa de discusión en el Ayuntamiento y apoyar a la alcaldesa, intentar nuevas prácticas. Sabemos que lo perfecto no existe pero hay cosas muy buenas que también se pueden estar implementando todos los días, debemos de aprender y corregir todos los días, es estar evaluando, corregir y aprender para llegar a un mejor resultado”, comentó el empresario del sector calzado.

Agregó que para él será muy importante participar en el municipio desde la parte ciudadana y reconoció el avance de los nuevos partidos de la oposición al PAN.

“Dar nuestro punto de vista fuera del cuadro político y llevar la voz de lo que pensamos los ciudadanos en varios temas, para tener una mejor ciudad y por qué no un mejor estado. Creo que la suma de conocimientos y voluntades está siendo grande a esta ciudad , el hecho de que el ayuntamiento sea pluricultural le va a ayudar mucho”, comentó.

“Hay una exigencia muy grande para que seamos una sociedad diferente más colaborativa, en donde todos participemos, creo que es momento de que nos unamos todos y que tengamos diferentes ideologías que cada quien posee, y aportar al proyecto que se llama León. ya no se vale que se diga yo voy por un lado y yo voy por el otro, ya pasaron las votaciones y es momento de sumarnos en favor de la sociedad leonesa”, expresó.

Sobre la nueva oposición y su crecimiento en la ciudad de León, destacó que espera que en lugar de decir sistemáticamente a todo “no” sea más propositiva.

“Yo espero que sea todo lo contrario, somos un grupo de ciudadanos y esperamos que digan a más proyectos que sí, que también sumen sus ideas para tener un mejor León. No veo oposición, yo veo cómo trabajar todos juntos, yo no tengo partido, me registraron Acción Nacional como ciudadano y vengo a trabajar para hacer alianzas y hacer una sociedad sólida. No podemos estar divididos unos con otros, tenemos diferentes creencias y valores, pero es parte de enriquecer a la ciudad, aportar puntos de vista y ser honestos, para que las mejores propuestas se pongan en la mesa y llevarlas a cabo”, concluyó.