“La Secretaría está haciendo su trabajo”: Mario Bravo Arrona

León Gto.- Tras la presentación del Observatorio Ciudadano de León (OCL), donde brindaron cifras anuales de los delitos contra la vida del 1 de enero al 31 de diciembre, el Secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, Mario Bravo Arrona, aseguró que en lo que respecta al tema de seguridad se continúa trabajando en la materia.

Además, señaló que la colonia Brisas del Campestre no se encuentra despoblada, sino que se trabaja en diferentes puntos de seguridad, esto luego que se señalará por el organismo civil que dicha colonia ha registrado mayor número de delitos contra la vida en el año 2022.

“Son datos que ellos están presentando, son datos de nosotros y estamos trabajando ahí para coordinarnos con otras dependencias. Es un problema que incluso está ya en la instrucción de la alcaldesa de empezar a hacer algunos, no algunos, es una instrucción de intervenir. Pero no es todo seguridad, también ahí hay casas que fueron abandonadas, fueron ocupadas por otros ciudadanos que no tuvieron que habitarlo y no puedo intervenir directamente”, mencionó Mario Bravo.

En cuanto al abandono de casas que existe en la zona, el Secretario de Seguridad aseguró que es un problema de economía, ya que en cuestión de seguridad se ha fortalecido en las diferentes zonas.

“Nosotros seguimos trabajando, yo no puedo entrar en un tema que alguien tiene que hacer su trabajo, nosotros lo estamos haciendo. Ustedes lo están viendo, todos los detenidos que hay semanalmente, todas las puestas a disposición que hay también semanalmente, las declaraciones como legales de las detenciones. Yo les puedo comentar que hubo las detenciones de varias personas por la portación de droga y bastantes dosis, hubo otras personas detenidas por arma de fuego. Hubo ya una persona detenida por arma de fuego, otro que fue por droga y uno que aparentemente es responsable de un homicidio que ya está en manos de la Secretaría de investigación. La secretaría está haciendo su trabajo”, finalizó.