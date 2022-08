La presión del SAT por el cumplimiento de los deberes, obliga a los ciudadanos a comprar citas

León Gto.- El contador público Ignacio Javier Chávez Borrego, habló sobre los difíciles tiempos que vive la ciudadanía debido a la presión que el Sistema de Atención Tributaria (SAT), emite para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, aunado a la falta de recursos del gobierno federal.

“La autoridad tributaría ha empezado a ejercer acciones, si bien es cierto es parte de su obligación el vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, también no es que en estos tiempos en los que es necesario el recurso, obviamente la autoridad tiene que incrementar su poder fiscalizador”, mencionó.

Aseguró que en últimas fechas ha habido una problemática en cuanto al trabajo que realiza el Sistema de Administración Tributaria, la cual ha originado una situación particular esto a través de la pandemia.

“Se ha presentado una reducción o un adelgazamiento en su caso de la estructura para dar cumplimiento al seguimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes y derivado de ello ha incrementado su labor de fiscalización”, aseguró.

Sobre las ventas de citas para realizar los diversos trámites en las instalaciones del SAT, Chávez Borrego mencionó que siempre hay personas que buscan explotar una oportunidad y en este caso se deriva muchas de las veces en la problemática de la autoridad.

“Si tuviéramos los mecanismos de los cuales existieran citas suficientes para que cualquier contribuyente lo pudiera hacer, como ellos mismos lo manifiestan, sistema que actualmente existe pero de nada sirve porque no hay citas, pues obviamente no habría personas que buscaran éstas oportunidades”, agregó.

Así mismo, explicó que el SAT ya cuenta con una herramienta implementada donde evita una venta o comercio masivo de las citas, ya que la plataforma cuenta con un cierto tiempo en el que ya no se permite volver a generar varias citas y en caso de cancelar alguna con cierta premura, esta se libera pero castiga al contribuyente por varios días para dar espacio a más usuarios.

“La autoridad está haciendo y el servicio de administración tributaria lo posible. Pero son situaciones que se dan y en la medida en que la oferta de este tipo de servicios, me refiero a las citas del SAT, fuera suficiente pues no tendríamos este problema”, comentó el especialista.

Dejó en claro que el principal problema es la desesperación que los contribuyentes tienen en cumplir con las obligaciones fiscales en el tiempo que la misma autoridad emitió, por lo que los orilla a buscar este tipo de situaciones.

“Como profesión no estamos de acuerdo con esta situación, pero la poca de citas puede generar dos efectos la primera es que el contribuyente que quiera cumplirlo no lo pueda hacer y que cuando cumpla se pueda ver inmerso en el pago de una contribución con sus multas y recargos correspondientes por haber cumplido después del plazo, que se puede llegar a tribunales. La otra es desanimar totalmente el cumplimiento, que es lo más grave, alguien que diga que se quiere regularizar y le pongan trabas, si antes que no estaba regularizado no tenía ningún problema, pues sabes que me corro el riesgo, eso es lo que se debe buscar evitar, y que la autoridad ponga a disposición los medios para que el contribuyente cumpla y cumpla en tiempo”, agregó Javier Chávez Borrego.

CARTAS INVITACIÓN

Además explicó que desde hace ya varios meses el SAT ha enviado cartas invitaciones a los contribuyentes, en las cuales solicita que revisen su información y regularicen su situación fiscal.

“Si bien es cierto estás invitaciones no son un acto de una autoridad como tal, es decir, no hay la determinación de un crédito ni el inicio de facultades, se considera como un acto de molestia al contribuyente ya que tienen que desviar sus recursos para la atención, principalmente de estas cartas invitación”, indicó.

También el colegio de contadores públicos identificó que algunas de estas cartas invitación se cuentan con casos donde estas cartas indican que el Impuesto de Valor Agregado (IVA), determinado en base de los comprobantes fiscales digitales en internet, los CFDIs o facturas electrónicas, los ingresos que tiene reportada la autoridad son mayores que los manifestados por los contribuyentes en las declaraciones mensuales.

“Esta es una situación que hemos identificado por que este tipo de fiscalización se realiza de manera automática a través de un sistema electrónico, este hace un conteo de cuantos cfdis expidió y cuantos dejas en la declaración y si hay alguna diferencia te hacen la carta invitación para revisar y aclararla. La obligación de expedir un CFDI o un comprobante fiscal digital, tenemos un plazo de 24 horas para hacerlo, imaginemos que un contribuyente a final de mes cierre sus operaciones, el tiene 24 horas para expedir el CFDI y este lo haga hasta el mes siguiente, obviamente el sistema lo que compara es cuantos CFDIs emitiste en ese mes, lo comparamos con cuantos declaraste y allí van a faltar precisamente estos”, explicó.

Además identificaron que algunos casos la autoridad fiscal no está considerando que en los anticipos cobrados, es decir que cuando el ciudadano cobra un anticipo, existe la mecánica para poder emitir estos comprobantes y poder hacer la comprobación precisamente de estos anticipos y posteriormente generar una factura final; existe un procedimiento en el cual se tienen que emitir hasta tres comprobantes diferentes, es decir, un comprobante del anticipo que recibo, un comprobante de la factura final y un comprobante en el cual se cancele el anticipo contra esta factura.

“En la lectura electrónica que hace el sistema no se consideran estos comprobantes y la autoridad por una carta invitación dice: yo tengo que emitiste tres comprobantes y nada más tienes declarado uno, bueno pues esto se da en este efecto. No hay una distinción en muchas de las cartas invitación de que una venta puede llegar a tener dos comprobantes, esto genera que la autoridad emita, o el robot del sat emita precisamente un documento de discrepancia”, aseguró.

Uno de los peligros de no atender estas invitaciones, la misma autoridad ha manifestado que en caso de no atenderse estas pudieran llegar a convertirse en un acto de autoridad, convirtiéndose en un problema cada vez mayor.