La pobreza en León es llamada de atención: Fox

León, Gto.- Con respecto a que León ocupa los primeros lugares de los municipios del estado en la medición de la Pobreza Municipal 2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) el ex presidente Vicente Fox Quesada, comentó que es en cantidad no en porcentaje, y “si es una llamada de atención a ponernos las pilas y a trabajar, más empleo y salario”.

“Yo siempre he estado de acuerdo en más salario y que se reviente el esfuerzo empresarial, pero dijo que no se puede dar salarios a ‘contentillo’, se tienen que dar en un equilibrio con la productividad”, explicó.

Dijo que hoy se ve que hay empleo porque en el campo en los cultivos de berries, papas, y cebollas buscan quién trabaje y se acerque, pero no encuentran, lo mismo pasa con la industria del calzado, que está en búsqueda de más talento y gente.

“Por eso la economía, el trabajo, las empresas tienen que estar atados a la educación porque en realidad la gente ahí está y a la mera hora ni siquiera se entera que puede venir y buscar ese trabajo y ocuparse, o a la mera hora esa gente que está en desempleo y que según este muy escandaloso (estudio) de que León es el que tiene más pobres en realidad no es así, mucha de la gente no califica para ir a trabajar o no va y lo busca”, mencionó.

Recalcó que el empresariado leonés tiene esa confianza en que el trabajo todo lo vence y seguirá trabajando más, a fin de que las cosas caminen mejor.

Marta Sahagún de Fox, presidenta de la Fundación Vamos México destacó la importancia de la participación ciudadana “no podemos dejar el gobierno que haga todo, los ciudadanos tenemos que participar cada vez más y más”

La carrera de las necesidades es inagotable y León ha crecido mucho, el empresariado tiene que colaborar, ellos son los que crean empleos, no el gobierno “las asociaciones civiles que es a lo que yo me dedico jugamos nuestro rol para poder ayudar a abatir la pobreza, entonces es sociedad y gobierno trabajando juntos, de otra manera no hay forma”, aseguró.

Ponderar productividad e ingreso en salarios

En el marco de la inauguración del negocio Pico Kids Fun, propiedad de su hijo Vicente Fox de la Concha y su pareja Gaby Camanera, el ex mandatario federal, recalcó que se debe ser cuidadoso y no irse con las ocurrencia de López Obrador a quien se le vino a la mente 20% de salario y lo aventó, porque ese no es el camino, sino que se tiene que ponderar la productividad y el ingreso de los salarios.

“Ahora el problema de la inflación está muy agravado, muy preocupante deja ya sin valor todos los programas sociales de López Obrador, todo lo que está dando y regalando como propio dinero, perdió su valor con la inflación que está rampante”, aseguró.

Da Cero a AMLO en todos los frentes

Por otro lado, destacó que todo el ejercicio de López obrador es desastroso por decirlo menos, no hay un solo solución de problemas del país en este momento y por lo tanto mal en todos los frentes.

Comentó que AMLO tiene popularidad el mandatario gracias las funciones de “la mañanera” al ocupar por horas y horas a los medios, pero en resultados la calificación es cero, para los ciudadanos lo único que debe de contar con resultados, cuánto ha mejorado su poder adquisitivo, cuántos más empleos hay para emplear a todo el mundo, cómo están las cosas en educación, cuánta más calidad, el espacio, el sistema educativo y todo eso es un fiasco total.

“Lo que pasa es que López está totalmente sometido a los mandatos de (Joe) Biden y eso es una situación peligrosísima en cuanto a tener esa falta de independencia y soberanía” señaló.

Contradicciones constantes

Con respecto al frente militar o de seguridad, aseguró que hay seguridad cero y cada vez hay más crimen, asaltos, robos a casas habitación, violaciones de mujeres y más problemas de violencia, y menos acción.

“Tantos y tantos policías que han metido que en realidad son soldados todos, y por eso no funcionan porque son soldados que han entrado para hacer tareas muy diferentes y no tareas que tienen que ver con seguridad. En calificación yo digo cero en tres años cero resultados López Obrador”, expuso.





Finalmente respecto a la situación de Ovidio Guzmán López comentó que el mandatario federal es totalmente contradictorio “sólo habla lo que le viene a la mente en el momento preciso, ocurrencias. Soltó a Ovidio y ahora dice que es prioridad recapturarlo ¿quién le cree ya tanta mentira, tanto engaño? y tantas cosas que no están sustentadas en un plan, en un proyecto que no existe. El proyecto es nada más quedarse en el poder, ese es su único proyecto y para eso habla todos los días para eso trabaja, para tener control de la gente, para tener votos asegurados y para tener satisfecho su orgullo que es monumental, es un orgullo que no tiene más en este mundo”.