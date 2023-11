La música de José Alfredo Jiménez es ya patrimonio intangible

DOLORES HIDALGO, Gto.- Hoy, la obra de José Alfredo Jiménez, ya es Patrimonio Cultural Intangible, así lo signó en Decreto el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo..

“¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí por todas mis canciones? Ya me puse a pensar y no alcanzo a cubrir tan lindas intenciones para poderles pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones”, dice el tema ‘Gracias’, del Rey, como agradecimiento previo a quienes gustan de su música.

Esta declaratoria sucedió en el marco del Homenaje Nacional por el 50 Aniversario Luctuoso del cantautor guanajuatense, que coincide con el 14 Festival Internacional José Alfredo Jiménez 2023 en la Cuna de la Independencia Nacional.

“Hoy venimos a dejar una gran constancia de nuestra admiración al poeta del pueblo, a celebrar su vida y a dar permanencia a su espíritu musical.

“Hoy venimos a esta bendita tierra en donde nació México, y en donde también nació el gran José Alfredo Jiménez, para firmar el Decreto Gubernativo Número 163, que declara a las expresiones artísticas de este trovador vernáculo Patrimonio Cultural Intangible del estado de Guanajuato”, dijo el Gobernador.





Las canciones de El Hijo del Pueblo, han dado identidad nacional a varias generaciones desde los años 40 del siglo pasado y, a medio siglo de su partida, sus canciones siguen vigentes y se interpretan en versiones originales y en varios géneros musicales.

“Sin duda José Alfredo Jiménez es el más popular de todos los guanajuatense, no hay lugar de habla hispana que no conozca su legado”, agregó.

Por su parte, Paloma Jiménez Gálvez, hija del Cantautor, dijo que el legado de su padre es un patrimonio que debe cuidarse, pues son obras del pasado que unen generaciones, como la memoria de un instante en el tiempo.

“Este patrimonio intangible merece ser conservado y, de esta manera, le damos vida al pasado; comparto con mi padre la sangre heredada, pero metafóricamente, la comparto con mis compatriotas.

“Su obra nos acompaña en distintas ocasiones, actividades y momentos, y este momento es el previo al futuro; como familia nos sentimos muy honrados y agradecidos”, dijo la Paloma Jiménez.