La mujer motor de la economía en el país: Amexme León

León, Gto.- Con la formación de al menos 50 nuevas emprendedoras en León durante los últimos tres años y la generación de poco más de 300 nuevos puestos de trabajo, surge la apuesta de la mujer empresaria como motor de impulso en el fortalecimiento de la economía local regional y nacional, destacó la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) capítulo León, Leticia Venegas Ramírez.

A solo unos días de entregar la presidencia de las mujeres empresarias en León, Leticia Venegas se dijo complacida con el trabajo realizado por a lo largo de casi 3 años, y en donde destacó, cada una de las poco más de 100 socias activas fueron parte fundamental de los logros en materia de formación empresarial a más mujeres.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Esperan empresarias de Amexme resultados del nuevo titular de SHCP

Con el egreso de 15 nuevas emprendedoras del Programa de formación “Mujeres Emprendedoras” dijo la líder empresaria que fueron 50 las mujeres que buscaron fortalecer sus actividades y dar un rumbo fijo a sus negocios y hoy cuatro de ellas se han integrado a las filas de Amexme y el resto en vías de lograrlo.

Al dirigirse a sus compañeras empresarias Venegas Ramírez destacó que “junto al dolor, la incertidumbre y pérdidas que generó la Pandemia, también nos trajo cosas positivas, una nueva capacidad de comunicación, aprovechando las herramientas tecnológicas; una mayor fortaleza, pues hubo que resistir con entereza; nuevas habilidades de innovación y reinvención”.

Continuó diciendo “en suma, una nueva actitud y confianza, pues ya sabemos que no hay obstáculo o desafío que pueda doblarnos por muy grande que sea. Por ello me es muy grato llegar a esta ceremonia de graduación y toma de protesta, porque veo frente a mí, a un escuadrón de fuertes mujeres, que son factores de desarrollo y de progreso, no sólo para sus familias y sus empresas, sino para la sociedad en su conjunto”.

Al ser abordada por El Sol de León, la presidenta de AMEXME capítulo León, señaló que durante las tres ediciones del programa de formación, fueron capacitadas 50 emprendedoras, que generan entre todas más de 300 puestos de trabajo directos e indirectos, debo decir que solo una de ellas por el tema del complicado panorama que dejó la pandemia no pudo continuar, somos resilientes y eso es un gran factor en la recuperación de la ciudad, estado y país.