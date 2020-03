La Miguel Alemán, una avenida donde el coronavirus no importa

La Miguel Alemán es una avenida bastante concurrida, aquí Susana Distancia, recomendación en la que hizo énfasis la Secretaría de Salud Federal, parece no existir, pues la gente se aglutina en la esquinas de las calles, en los cruces o la espera de la ruta del camión, en esta zona converge el comercio, la venta de artículos, taquerías, puestos de comida y revistas, comercios ambulantes y vendedores informales, ante la pandemia del coronavirus que cuenta con casos confirmados en León, comerciantes del lugar y pese a la recomendación de quedarse en casa, dicen que se quedarán para vender lo que se pueda.

Jesús Barrientos es un comerciante ambulante y él como su familia, viven al día, su economía depende de la venta de electrónicos como cables USB, lámparas audífonos y microcomponentes de audio, nos cuenta que su comercio ha disminuido “ya tenemos como 15 días que no vendemos nada, está bien solo, la gente se esconde en sus casas ya no quieren salir”.

Barrientos resaltó que no acatará las medidas que implementen las autoridades “no vamos a hacer caso, aquí vamos a estar, no le hace que se pongan rebeldes, estamos acostumbrados a trabajar” dijo el comerciante a El Sol de León.

El vendedor ambulante y sus sobrinos se mantienen en pie y Jesús no cree que, el coronavirus que se ha esparcido desde Wuhan, pueda afectarle “yo como que yo no creo en eso, en esa enfermedad, estaba hasta China y ya llegó hasta León Guanajuato el otro lado del mundo, todo diferente, otro mundo diferente, yo no creo”.

Por la situación, Barrientos comentó que las importaciones suben “llega más cara la mercancía y tenemos que pagar más”.

En la Miguel Alemán emerge el vapor de los tacos, hay variedad de comerciantes que cada día ofrecen sus productos, desde tamales oaxaqueños, venta de celulares, locales de ferreterías, relojería, puestos de semillas y dulces, la gran mayoría de ellos viven con lo que ganan del día.

Irma Mendiola trabaja con su marido en la Taquería de los Hermanos Mendiola, de este local de tacos, dependen su familia y seis empleados “ahorita bajó, que dicen que el coronavirus, la gente se ha bajado más de la mitad”.

A pregunta expresa antes las medidas de quedarse en casa Irma dice “eso dicen que la cuarentena, pero quién me va a dar para los recibos del agua, para la luz, los gastos que se tienen que realizar de hacienda, eso no espera, con los compromisos que tengo” dijo Irma mientras preparaba la masa para las quesadillas.

“Si me obligan, pues a fuerzas lo tengo que hacer, ahorita dicen que está controlada, uno va al día, si ha afectado, lo poquito que caiga eso es lo voy a agarrar, qué voy hacer, qué voy a comer, no tengo de sobra, no tengo colchoncito, tiene uno a fuerzas que trabajar” nos contó Irma Mendiola.

Juan Carlos Contreras vende tamales oaxaqueños cerca del Mercado Aldama, él duda que el COVID-19 “es una mentira para espantar a la gente, para que no salga de sus casas porque muchos quieren cerrar negocios y nosotros somos comerciantes y nos beneficiamos del negocio, si nos afecta a nosotros, dicen que van a cerrar todo, sí y no porque pues no se ha visto movimiento que digamos para saber si es verdad o no es verdad”.