La mejor opinión es la de la gente: Diego Sinhue

León, Gto.- El gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, no emitió opinión alguna acerca de los dos años de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y acentuó la falta de diálogo con el Presidente de México y el presupuesto para infraestructura del estado.

El gobernador hizo hincapié en la falta de presupuesto “al final la mejor opinión siempre la va a tener la gente, el ciudadano, nosotros como gobierno, pues hemos sido muy explícitos en decir los recortes que hemos sufrido, ya son dos años ya es otro presupuesto que nos han quitado un gran cantidad de recursos, pero la percepción sobre el gobierno lo tendrá mejor la ciudadanía, es una pregunta que hay que hacerla a los ciudadanos de a pie”.

“Como gobernador te puedo decir que creo que nos ha faltado el diálogo, nos ha faltado presupuesto también”, agregó.

Ante el riesgo latente de que el Semáforo Estatal para la Reactivación retorne al rojo, Diego Sinhue hizo un llamado a la ciudadanía a cuidarse de la Covid-19 y que sería un error grave parar la economía “yo quisiera que no, ojalá no, depende mucho de cómo nos podamos seguir cuidando con el uso del cubrebocas, lo he dicho y lo reitero, no vamos a parar la economía será un grave error, pero sí podemos evitar ciertos aglomeraciones o eventos que si bien es cierto son importantes no generan una derrama económica, hay que darle privilegio a la salud”.

DIFERENTES SEMÁFOROS

“No implica, acuérdense que el semáforo de la federación es el sanitario, el nuestro es económico, sí podríamos restringir algunas cosas, pero no volveremos a cerrar la industria, ni buscaremos otra vez ese confinamiento, inclusive la Organización Mundial de la Salud, recomienda evitar ese confinamiento y nosotros no estaremos apostando por ello sí tomaremos algunas medidas si se pasara a semáforo rojo”, recalcó el Gobernador de Guanajuato.

Sobre las vacunas anticovid y el acceso que México tendrá a estas, dijo que "es su obligación y ojalá pronto estén esas vacunas, son importantísimas para esta nueva normalidad para poder reactivar la economía y yo ojalá, cruzo los dedos para que sea así y yo confío en que el Gobierno Mexicano está haciendo lo correcto en el tema de las vacunas”.

Regreso a clases

Diego Sinhue Rodríguez habló del posible regreso a clases en el mes de enero y enfatizó que se trabaja en ello y que ahora revisa protocolos para el retorno a las aulas “estamos ya viendo un posible regreso voluntario a partir del próximo año, voluntario tanto como para profesores sabemos que hay muchos que tienen algunos riesgos con el tema de diabetes, obesidad ,hipertensión , también para alumnos, estamos valorando un regreso para el próximo año, estaremos trabajando con los sindicatos de maestros, con las escuelas particulares, Secretaria de Salud, con la Secretaría de Educación, para empezar a trabajar, no hay fecha todavía, es un tema voluntarios, necesitamos un regreso parcial”.

“El tema presencial no solo es por el aprendizaje, es por la convivencia social, es importante, no han dicho los expertos que los niños en sus primeras etapas socialicen, es un tema de socialización, ya hay algunas universidades que nos están presentando protocolos, el Tec de Monterrey ya nos presentó un protocolo de cómo poder de manera hibrida, la idea es hacerlo para todos los niveles, pública y privada, no hay fecha, no es seguro que sea en enero”, comentó el Gobernador.

Hace falta presupuesto por parte de la Federación

El Gobernador comentó que hace falta mayor presupuesto para Guanajuato en el tema de infraestructura, Sinuhe insistió que se necesita en el sistema carretero del estado, a ello dijo “el problema es que no hemos platicado, queremos pedir una cita desde la alianza federalista para ver el tema presupuestal, y no hemos tenido la oportunidad de dialogar, el tema de infraestructura es muy importante para Guanajuato, el sistema carretero es uno de los mayores a nivel nacional, se requiere mucho mantenimiento carretero y se requiere presupuesto para ello, son dos proyectos que hemos presentado a la federación, aún no hemos tenido respuesta favorable, pero yo espero que pronto algo puedan mandar para Guanajuato”.

La feria va si fuese decisión del Gobernador de Guanajuato

Diego Singue Rodríguez Vallejo comentó que si estuviese en sus manos la decisión de realizar la Feria Estatal de León 2021, la feria se celebraría, y detalló que de él no depende tal decisión, sin embargo se piensan maneras de realizarla de manera segura “se busca retrasar la edición de la Feria un mes, es algo que se está valorando, es una decisión del ayuntamiento, del Municipio, obvio lo platican con nosotros, con la Secretaría de Salud y existen todas las posibilidades, no me cierro a ninguna de ellas, yo creo que es importante que haya feria, se llevó a cabo la Expo Agroalimentaria Guanajuato con todas las medidas, se llevó SAPICA y la Feria es muy importante para la economía de la ciudad, no solo para la economía sino también para Explora, Explora lo mantiene la feria, es totalmente diferente son 60 hectáreas abiertas donde se podrán aprovechar los eventos al aire libre, sí es cierto es un gran reto pero sí tiene las condiciones para hacerse, porque son más de 60 hectáreas, es decisión del ayuntamiento, pero si fuera decisión del gobernador, por mi va la feria de León”.

Hay Plan Hídrico para Guanajuato

Se le preguntó a Diego Sinhue acerca del tema del agua para el estado de Guanajuato, a lo que él detalló que aunque el Proyecto de la Presa del Zapotillo esté detenido, hay otros proyectos para hacer llegar el líquido vital “no hay avances, todavía en la presa del Zapotillo, como ustedes saben es un tema que está stand by, el recurso aunque esté presupuestado , mientras los pobladores sigan ahí y es lo que nos ha dicho el presidente, mientras no decidan salirse va a ser complicado, el acuerdo con Jalisco ya está, hay un acuerdo de distribución del agua y pues para nosotros sería muy bueno, hay muchos proyectos que podemos ir impulsando no para León pero sí para el estado por ejemplo, en Celaya tiene que hacerse un acueducto del realito hacia Celaya, es un proyecto que se puede empezar a trabajar, ese está dentro del estado, está construida la presa, está llena y tiene menores dificultades, hay otro que es la presa de la purísima que es la tecnificación del distrito de riego de la presa de la purísima en Irapuato que nos permitiría usar agua superficiales de esa presa de Irapuato y evitar el tema de los pozos de la extracción de pozos profundos, hay un plan hídrico”.

Seguridad

Un número de 1 mil efectivos de Fuerza Especiales del Ejército Mexicano fueron retirados del Estado de Guanajuato, a su parte Diego Sinhue recalcó que se trabaja de manera laoble con los militares que quedan en la región.

Se le cuestionó al Gobernador sobre las alta cifras de homicidios en Guanajuato, a lo que él respondió que “estamos trabajando, afortunadamente la desarticulación del grupo de Santa Rosa nos va ayudar y que nosotros estamos confiados en que el próximo año estas cifras irán mejorando, es un gran reto que vivimos los guanajuatenses, pero lo estamos superando y lo vamos a superar con la ayuda de todos”, dijo Sinhue.

“Los últimos meses a partir de la captura del líder criminal han ido disminuyendo los homicidios, lo cual nos hace creer que la estrategia va a funcionar y que el próximo año va a ver una disminución todavía mayor”, comentó Rodríguez Vallejo.

Sin embargo y aún en el tema de seguridad Diego Sinhué y Andrés Manuel no han podido conservar “con él, yo lo he dicho, hemos pedido una cita, no hemos tenido contacto, hemos trabajado muy de cerca con el ejército mexicano y estamos trabajando a la fecha muy bien”.

El Gobernador de Guanajuato comentó que elementos de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano dejaron el estado“se retiraron mil efectivos del ejército, a partir de la captura, un poquito antes, pero no importa, esos efectivos que eran de las fuerzas especiales, que estaban en Celaya, ya se fueron como tres o cuatro meses, nosotros trabajamos muy bien con los de la región, con la guardia con los de la zona militar, reforzamos celaya con la llegada de varios policías federales”.

“Ellos eran elementos extraordinarios, ellos están cumpliendo con el compromiso que hicieron de los elementos, estamos trabajando muy bien, en materia de Seguridad la Federación ha cumplido y creo que esperemos ir con esa línea trabajando, ya hay 960 detenidos de este grupo delincuencial”, detalló Rodríguez Vallejo.