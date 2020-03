La marihuana no es el problema en León: CICEG

León, Gto.- El 30 de abril será el último día en el que el Senado de la República, se reúna como último plazo para determinar los alcances de lo que hasta el miércoles por la tarde quedó el dictamen que regula el uso lúdico y medicinal de la marihuana en México.

Luis Gerardo González García director de la CICEG, indicó no estar de acuerdo pero sí habría que intentarlo, “si esto redujera un poco el tema de la criminalidad habría que probarlo, ya lo hicieron algunos países más avanzados que nosotros”.

Con información extraoficial en la ciudad de León, en cuanto a tasa de consumo los distintos enervantes generan más de 7 mil millones de pesos entre los adictos de todas las edades y escala social.

Hay drogas peores

“El problema de las drogas en León no es la marihuana; tenemos otras que son mucho peores (yo no las conozco, aclaró) y que dañan muy fuerte el cerebro y son mucho más adictivas que la marihuana; yo no estoy de acuerdo en la legalización”, dijo el presidente de la CICEG.

Aseveró que en la actualidad hay sustancias más agresivas y adictivas que la conocida “motita”, como el “cristal”, hecha a base de químicos y activadores, también conocidas como anfetaminas.

“Sin ser un experto; he escuchado que la marihuana hace un poco menos daño que otras drogas químicas; les dicen muchos nombres tachas, crack, cristal, ese es el problema más que la misma marihuana”, dijo.