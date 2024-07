Se manifiestan amigos y familiares de Milagros; piden que audiencias sigan su cauce natural

León, Gto.- “Milagros no murió, la asesinaron” y “un juicio para Milagros, justicia”, fueron las consignas de familiares y amigos de Milagros Monserrat, asesinada en agosto pasado el día de su cumpleaños en la colonia Granada a León, durante una marcha pacífica.

Este domingo se manifestaron desde el Arco de la Calzada de León hasta la Presidencia Municipal por la calle Madero para pedir a las autoridades que el proceso siga su cauce natural y que no se aplacen las audiencias para que se haga justicia.

“Va a ser un año que nos arrebataron a Milagros y pedirte a la autoridad que nos apoye en eso a que ya las audiencias sigan su cauce natural y no se estén deteniendo por x o y situación, yo no puedo hablar sobre eso, solamente pedir que nos apoyen para que el juicios siga su causa natural”, dijo una familiar de la víctima.

Los hechos ocurrieron la mañana del 10 de agosto cuando Milagros se dirigía a su trabajo sólo a cubrir una parte del turno, ya que regresaría temprano con su familia a festejar su cumpleaños número 40.

Sin embargo, en el camino se encontró a Miguel N., a unas cuadras de su casa, quien de acuerdo a una cámara de videovigilancia la atacó con un cuchillo en diversas partes del cuerpo. El video fue difundido por el activista Adolfo Enríquez Vanderckam quien posteriormente fue asesinado.

Este día los familiares de Milagros, vestidos de blanco, dijeron que la seguirán recordando y pidieron a las autoridades que se castigue al responsable.

“Pedir a la autoridad que se castigue este feminicidio que no quede impune porque entonces el mensaje que se manda a la población es que cualquier persona nos puede quitar la vida y no pasa nada, entonces solamente pedir eso”, agregó la familiar.

Se trató de una marcha completamente pacífica para recordar la memoría de Milagros y que no sea olvidada por las autoridades.

“Mi hermana iba a su trabajo tempranito el día de su cumpleaños, ya no le dieron oportunidad de regresar porque le arrebataron la vida de una forma tan cobarde, tan vil. La marcha es totalmente pacífica, no queremos armar ningún revuelo, solamente para seguir recordando a mi hermana y ella sigue estando con nosotros aunque no esté físicamente”.