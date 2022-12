La Libélula de Explora recibe premio de la ONU

León Gto.- El Centro de Ciencias Explora ganó el premio "Transformando México desde lo local", otorgado por las Naciones Unidas (ONU) en México en la categoría acción ambiental por el Centro de Educación Ambiental "La Libélula".

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Este jueves Cynthia Martínez Domínguez, Oficial Nacional de la Unidad de Desarrollo Social y Económico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, entregó a la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez y a Jorge Carlos Obregón Serrano, presidente del Patronato de Explora, el premio “Transformando México desde lo local", por sus acciones ambientales.

La intención principal de este premio es el desarrollo desde lo local para así generar estrategias y transformar México, así como generar ejemplos de políticas públicas y estas se puedan replicar en otros espacios, y así más municipios se sumen a este tipo de iniciativas y comiencen a generar alianzas y abonar a las diferentes acciones ambientales.

“Transformando México desde lo local”, premia a las instituciones y gobiernos municipales por sus programas e iniciativas innovadoras contra los efectos de la pandemia del Covid-19, a fin de lograr una recuperación sostenible, la cual tiene cuatro categorías: Ciencia e innovación; Recuperación económica incluyente; Acción ambiental e Investigación transformadora.

Es de mencionar que esta convocatoria fue emitida en junio pasado, donde se llegó a más de 400 registros de 25 estados y 68 municipios, donde también se registró 11 gobiernos estatales, así como sociedad civil y la academia con proyectos que tienen enfoque a la “agenda 2030” de la ONU.

“La libélula no solamente ayuda a la educación, no solamente ayuda a la ciencia, no solamente ayuda a la integración y formación de los niños y niñas que vienen aquí, sino que ayuda a generar comunidad e igualdad”, mencionó durante su participación la alcaldesa Alejandra Gutiérrez.

En la entrega del premio también participó el presidente del Patronato de Explora, Jorge Carlos Obregón Serrano, quien adelantó que abonando a las acciones en favor de la sociedad próximamente el patronato se sumará a Mi Barrio Habla para regalar boletos para poder entrar gratis a “La Libélula” y así promover la educación ambiental.

Agregó que este premio es un aliciente, para que tanto Explora como otras instituciones sigan impulsando acciones innovadoras que a futuro generen cambios positivos en el entorno.

“La Libélula tiene un alcance mucho mayor y en poco tiempo ha logrado ser un parteaguas en la manera de socializar el conocimiento ambiental, lo ha hecho 100% vivencial, brindando herramientas únicas en un espacio inspirador que ya en sí mismo es un llamado a la sostenibilidad algo único en México y el mundo”, afirmó.

🔵 @ONU_es de México entregó a Explora premio “Transformando México desde lo local” en su categoría #AcciónAmbiental por el Centro de Educación Ambiental " La Libélula" 🌱🌎 ♻️💦



Agradecemos a todos los medios de comunicación que nos acompañaron. pic.twitter.com/DuJ5nR5MaO — Explora (@ExploraLeon) December 8, 2022

Por último, aseguró que próximamente Explora pretende participar en “Mi Barrio Habla”, donde llevarán boletos específicos y los regalarán a las familias para que puedan visitar el centro de ciencias, conozcan sobre la sustentabilidad y tengan una capacitación sobre la misma y cambiar el pensamiento del medio ambiente en la población.