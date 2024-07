La Kumbre con K pone a todos a bailar en la Feria de Silao 2024

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, y una de las noches más esperadas llegó con la presentación de la agrupación de huapangos del momento, La Kumbre con K, quienes no defraudaron e hicieron bailar a todos los asistentes al Teatro del Pueblo de la Feria de Silao 2024.

Desde varias horas antes del arranque del concierto, miles y miles de asistentes comenzaron a llegar al recinto ferial en dónde ansiosos esperaron a la agrupación guanajuatense.

Minutos más tarde, ante más de 5 mil asistentes, la agrupación guanajuatense salieron al escenario en dónde desde el minuto uno armaron la fiesta en la Feria de Silao.

"¡Silao, nos da mucho gusto estar con ustedes celebrando 16 años! Orgullosamente de León, siempre lo presumimos donde quiera que vamos," dijeron al dar la bienvenida a su público.

La sorpresa para los guanajuatenses fue la presencia del influencer y bailarín también leonés, Medio Metro, quien ha acompañado a la agrupación en todas sus presentaciones recientes. Los asistentes pidieron sus famosos pasos de baile, incluyendo "El paso del caballito", "El Chavito del 8", "El pingüinito", "El maniquí", "El Santa Fe Klan", "El beso corazón", y "El paso del pedito".

La noche continuó con "Huapango de Mario Bros" y "Síguele," una de sus canciones más famosas. La agrupación luego interpretó "Caminos de Guanajuato" y despidió a Medio Metro para seguir con el baile.

Desde el inicio del evento, la energía en el aire era palpable. Los vendedores de comida y bebidas no daban abasto, con largas filas de personas ansiosas por disfrutar de antojitos mexicanos mientras esperaban la llegada de la banda al escenario. Los niños correteaban alrededor, algunos vestidos con pequeños trajes típicos, agregando un toque de encanto a la noche.

El evento no solo fue una demostración del talento de La Kumbre con K, sino también una celebración de la cultura y la música local. Los miembros de la banda aprovecharon cada oportunidad para expresar su gratitud y orgullo por sus raíces guanajuatenses, y el público respondió con entusiasmo.

La velada culminó con la interpretación de "Taca taca ta", una canción que llevó a las parejas a lucir sus mejores pasos de baile, levantando el polvo del suelo mientras sus botas chocaban rítmicamente contra el pavimento.