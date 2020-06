La jarciería, un comercio de mucho esfuerzo y dedicación para que el que lo trabaja

Casi las 1 de la tarde de un domingo caluroso, marcan los 31 grados, el ambiente por el Día de Padre se siente con fuerza; hoy muchos salieron a pasar un rato de goce y disfrute con la familia y los hijos.

Caminando por las viejas calles del barrio de Los Olivos, me encuentro a Socorro Rodríguez en un puesto de artículos de limpieza, vende, fibras, esponjas y vasos de licuadora, también otros productos dentro de la misma clase, denomina el tipo de comercio que ejerce como “Jarciería”.

En una entrevista no planeada, pero bien aceptada por el comerciante, señala que tiene 20 años en la placita de Los Olivos; 25 trabajando en el gremio, pero no siempre estuvo fijo, pero ahora con mucho esfuerzo y años de luchar, puede gozar de un lugar propio.

“No siempre estuve tuve el lugar, desde siempre me he dedicado a esto, no más que antes andaba a pie vendiendo”. Señala Socorro.

Padre de dos chavos, que por cierto también tienen un puesto similar al de su padre, destaca que lo que vende es económico y accesible al público, pues en otros lados dan más caro.

“Nosotros damos más barato, por eso la gente recurre más a nosotros, por ejemplo ese vaso de licuadora te sale en 150 pesos, en las tiendas te lo dan en 250”. Indicó.

Día del padre diferente

Para esta ocasión, el Día del Padre no muchos tienen la fortuna de celebrarlo como quisieran, pues primero está el trabajo y pese a la crisis sanitaria que se vive a causa del Covid-19, se escuchan frases de ánimo entre los comerciantes, como: “Está tranquilo”, “Esperemos se mejore”, “Hay que seguir trabajando”, “Tenemos que cuidarnos”, “ya más tarde celebramos”, entre otras.

Finaliza la breve entrevista, entre las calles un mar de gente, hacen las compras o disfrutan del momento familiar, un grito repetitivo de “lleve tunas, lleve mangos”, está en los oídos de todos, se distorsiona un poco por el comerciante de discos que pone una cumbia de esas típicas que le gustan a León Guanajuato.

Por esta ocasión no queda más que decirle a todos los lectores que tiene la dicha de ser Papás… ¡Feliz día del padre!