La historia de la ermita en Sierra de Lobos

León, Gto.-Salvar su vida en un aparatoso accidente fue considerado el milagro que don José utilizó como motivo para construir una ermita en honor a la Virgen de San José de Los Lagos, en el corazón de la Sierra de Lobos. Ahora el lugar es conocido como la “Curva de la Capilla” o “la Capilla de Sierra de Lobos”.

Este sitio se ha convertido en un punto de referencia y reunión para los motociclistas o ciclistas qué organizan rodadas en la carretera León-San Felipe. Alrededor de este recinto religioso, circulan muchas versiones y leyendas, pero esta, es la verdadera historia contada por una de las hijas del fundador del lugar.

José Rodriguez, quien vivía en la calle Extremadura, en la colonia España, y era de oficio panadero y su negocio se llamaba “El buen gusto”. Hace 26 años falleció, pero su hija Gabriela compartió su historia en exclusiva para El Sol de León.

El milagro

“Mi papá era panadero y él acudió a los ranchos ubicados en Sierra de Lobos para vender pan, aunque había mucha gente de escasos recursos y él les regalaba pan. Un día, en el año de 1973 cuando ya venía de regreso a León, perdió el control e iba a caer al barranco, pero él, al darse cuenta se encomendó a la Virgen de San Juan de los Lagos y chocó contra el cerro qué se encontraba en el lugar y sobrevivió. En el lugar, se encontró una estampita de la virgen y fue por ese motivo qué decidió construir su capilla, en agradecimiento”, contó Gaby.

Por ello, el señor José puso manos a la obra, aunque a su iniciativa se sumaron habitantes de ranchos aledaños, como Los Barbosa y Buenavista y aunque ya no viven ahí ayudaron mucho en la construcción y el mantenimiento de la capilla.

Virgen peregrina

“Poco a poco se fue construyendo, con mucha ilusión, le puso cableado, iluminación, puertas, incluso hasta hizo aljibes, equipo muy bien la capilla y hay dos vírgenes, una de ellas está ahí en el templecito y la otra, todo el año anda de peregrina en las diferentes localidades de la Sierra de Lobos y el primer domingo de febrero regresa a la capilla, para hacerle su fiesta”. Agregó Gaby.

Con el paso de los años, la capilla en honor a la Virgen de San Juan, fue tomando forma, flores, papel picado, su altar e incluso un busto de San Miguel Arcángel en la entrada de la capilla y al pie de las escaleras, complementan el lugar.

Francisco Carmona / El Sol de León

Sin embargo, fue también el paso del tiempo, el qué ha provocado qué la gente qué no tiene respeto dañe la reputación del lugar e incluso ocasione desperfectos.

“Mi papá construyó dos cuartitos en la parte superior y ahí vivía un señor con su familia, ellos se encargaban de cuidar la capilla. Pero un día, la misma gente lo convenció para qué se fuera, con el argumento de la inseguridad en la zona y por temor de qué algo le pasara a sus hijas, se fue, por lo que se quedó solo en el lugar”.

Al enterarse qué estaba sola la capilla y qué ya nadie la cuidaba, los amantes de lo ajeno aprovecharon la oportunidad para robarse puertas, tapaderas de los aljibes y todo lo de herreria. También se llevaron el cableado e incluso algunas piedras.

“Se llevaron todo e incluso una vez, los mismos pobladores de la zona me avisaron qué estaban haciendo rituales de brujería, por eso fui y un hombre me dijo qué era médico de campo y qué no hacía nada malo, pero yo saque muchas cosas qué utilizaba para la hechicería y se le prohibió qué regresara al lugar”, Contó Gaby, quien ahora, cada año, el primer domingo de febrero le realiza la fiesta ala virgen de San Juan.