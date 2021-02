La feria, en semáforo verde: Síndica Leticia Villegas

La Feria de León sigue en suspenso. En la presentación del informe trimestral del Patronato, los integrantes de la Comisión de Turismo no anunciaron fechas probables o la cancelación, pero sí que tendría que ser en semáforo verde.

La síndica Leticia Villegas expresó que si se realiza el próximo año “va a ser doble la ganancia porque va a ir el doble de gente”, mientras la regidora Ana María Carpio confío en que los avances de investigación y tecnología, como el escáner para detectar coronavirus, ayudarán a que lleve a cabo la fiesta de los leoneses, “cuando tenga que ser”.

“La presión se entiende, ojalá que pronto esto -la pandemia- empiece a bajar porque ha sido como una pesadilla, es cuestión de vida y muerte ya no solo de economía”, expresó Villegas Nava y reconoció que pese a todo el Patronato de la Feria continúe construyendo, “claro están los apoyos, pero ustedes tienen la actitud de estar echados pa´delante”, le comentó a Guadalupe Robles León, directora de la Feria.

La síndica desestimó que la llegada de las vacunas adelante eventos como este. “Ni las cuenten, es mejor estar bien preparados, con un Plan A, un Plan B y un Plan C” y externó tener “fe de que cuando se vuelva a hacer la feria va a ser de alegría”, pero afirmó que será “hasta que estemos en verde y sí ya es para el año que entra, pues entonces vamos a ganar el doble y se va a ingresar el doble de gente, porque todos traemos las emociones contenidas y además, cuando la gente vea cómo está quedando el recinto, todos nos vamos a quedar de ´a cuatro´ porque vimos que en un año que no pasa ahí se siguió construyendo y a la hora que todos veamos cómo quedó, no nos la vamos a creer”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión, Ana María Carpio envió un mensaje de “aliento porque además de las vacunas, van a llegar más cosas que van a permitir un poco de más confianza”.

“He leído acerca de unos escáneres que tienen la capacidad para detectar células con coronavirus; ese es un es un instrumento; medicamentos que van a frenar su impacto negativo. Hay otras áreas alternativas que van a poder ir llegando y estoy segura que la feria cuándo habrá, en el tiempo en que abra, si es que las condiciones lo permiten, será por esta influencia de todos estos instrumentos que tenemos a la mano ahorita y que la ciencia y tecnología están trabajando de la mano. Esperamos poder hacer todo y asegurar también la salud de nuestra ciudad, de todos los ciudadanos y de todos nuestros visitantes”.

Guadalupe Robles, directora de la Feria, expresó sobre la construcción que continúa desde el año pasado, que “es un compromiso de nosotros que sea un espacio con grandes atractivos; ahora que esto se pueda hacer, que los ciudadanos vean esta majestuosa obra, que sepan que estamos trabajando para que sea realmente un espacio muy atractivo y de gran memorabilidad para todos nuestros visitantes. La prioridad es la salud y en eso seguiremos trabajando”, finalizó.