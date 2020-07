La federación utilizó al Ejército para desestabilizar Guanajuato

El diputado federal del PAN, Jorge Espadas, afirmó que en el operativo del 20 de junio en Celaya, la federación abandonó al Ejército. También supuso que todo fue planeado con tintes electorales para desestabilizar Guanajuato, a costa de vidas humanas.

“Si la federación lo organizó, lo planeó e instrumentó ¿por qué dejaron a los soldados metidos en Santa Rosa y por qué Fiscalía General de la República no liberó a orden de cateo. La Fiscalía del estado entra por ruegos de la Sedena después de que ellos ya están adentro de Santa Rosa”, dijo en conferencia virtual organizada por el PAN municipal de León.

El coordinador de los legisladores blanquiazules por Guanajuato agregó que “¿por qué entró el Ejército? No es algo que tenga que responder el fiscal del estado. La Fiscalía General de la República le tendió la cama al Ejército para desestabilizar al estado de Guanajuato”, afirmó.

Aclaró que es “una deducción personal; el Ejército fue abandonado, utilizado por quien organizó este operativo, porque el Ejército no lo hace solo; es inconstitucional”.

Agregó que la federación ordenó el operativo y el presidente de la república encabeza esto. Lo afirmo, el estado de Guanajuato fue a rescatar al Ejército porque el Ejército, la Marina y la Fiscalía del estado son grandes aliados. No podíamos dejar que mataran a los soldados, nomás porque no quisieron liberar una orden de cateo. Bien hecho por Guanajuato que los rescató”.

“No hay duda que el operativo es federal porque si es operativo contra delincuencia organizada y ahí manda primero el presidente y en ausencia de éste el secretario de seguridad… supongamos que la Fiscalía General de la República no tenía idea de que están haciendo los mandos civiles que mandaron al Ejército sin tener órdenes de nada… eso sería gravísimo”, indicó.

Espadas manifestó que la refriega del pasado 20 de junio tienen tintes electorales. “El proceso inicia en unos meses y no les importa nada; vienen a ganar Guanajuato y si eso cuesta niños con cáncer… no les importa nada”.

De lo que calificó como pleito entre el secretario de Seguridad Nacional (Alfonso Durazo) y el fiscal del estado (Carlos Zamarripa) , señaló que “qué bueno que quieran investigar a Zamarripa porque en este pleito la federación no ha aportado ningún elemento en contra del fiscal de ningún estado”.

Añadió que “este es un tema de Durazo. Si los generales hacen caso a los caprichos del presidente habrá guerra entre las corporaciones… es una suposición y espero equivocarme. La guerra de Durazo con el fiscal de Guanajuato será una guerra de dentro en las fuerzas armadas y espero que no suceda”.

Finalmente deseó no “tener un presunto culpable en Guanajuato, porque son capaces;

si son capaces de construir una cancha electorera con las muertes para las elecciones en Guanajuato, son capaces de no atender a los niños con cáncer, son capaces de cualquier cosa”.

“Quisiera estar bien equivocado por lo del presunto culpable, pero hay un presidente que abraza a la abuela de una narcotraficante, que libera a detenidos… no quisiera que me vinieran a juzgarme a mi y que el día que yo sea incómodo no me vayan a fincar delitos”, concluyó el diputado panista.