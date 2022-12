La Estudiantina está de luto

Este jueves a través de las redes sociales se dio a conocer sobre el fallecimiento del Dr. Marco Antonio Guerrero, uno de los fundadores de la famosa Estudiantina de la Universidad de Guanajuato a la edad de 85 años.

Fue desde muy temprana hora del miércoles en que César Augusto colocó una imagen de su padre Marco Antonio Guerrero González, con un rostro sonriente festejando un cumpleaños más, sin embargo esta vez la fotografía contenía la leyenda “Te veo pronto!, vuela alto pa!”, que anunciaba la gran pérdida de la familia, con el post que fue acompañado de un: “Siempre te quiero recordar así”, fue como su hijo se despidió públicamente de su padre.

¿QUIÉN FUE MARCO ANTONIO GUERRERO?

Marco Antonio Guerrero González fue tuno compositor de la Estudiantina de la Universidad de Guanajuato (EUG), desde sus inicios, un proyecto que inició en marzo de 1962 por inspiración de Joaquín “El Flaco” Arias, aunque el debut oficial se realizó un viernes 13 de abril de 1963, en la Plaza de San Roque en la capital del estado.

Es de mencionar que la estudiantina surgió cuando los estudiantes (gran parte de ellos de la Escuela de Arquitectura) se reunían para pasar un buen rato y amenizar diversas reuniones, este grupo fue conformado por Arnaldo Martínez, Ismael Ruiz, Carlos Villaseñor Robles, Jesús Pérez Salazar, Antonio Espino Hurtado, Eleuterio Alonso González, Mario Felipe Vargas Muñoz, José Luis Acevedo Rodríguez, Manuel Laing Castañeda y Marco Antonio Guerrero González.

La Estudiantina de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato fue un antecedente importante para lo que hoy es la Estudiantina de la UG, pues dejó como intermediario al Dr. Marco Antonio Guerrero González, quien fuera integrante de ambas estudiantinas, mismo que hoy dejó un legado importante para la historia de este grupo artístico, del cual fue un elemento activo hasta el 2022.

Guerrero González estuvo en todos los discos grabados por la estudiantina (14 en total), tanto solita o con sus poemas que adornaban cada melodía; llegó a componer canciones que han interpretado muchos tunos mexicanos como “El Fósil”, “El Aventón”, “Callejoneando”, “Ponte mi capa”, “México, México, México” y “El niño Dios de la tuna”.

TAMBIÉN LA ESTUDIANTINA SE DESPIDIÓ DE UNO DE SUS FUNDADORES

Por otra parte, las redes sociales oficiales de la estudiantina, colocaron una serie de imágenes de Marco Antonio, donde se aprecia que disfrutaba ser parte de este grupo de talentosos músicos.

“A callado la voz de la Estudiantina de la Universidad de Guanajuato. Tuno, cronista, compositor y maestro de ceremonias, desde aquí enviamos un abrazo y nuestras condolencias a su familia y a sus amigos, por su partida. Esperamos que Dios les otorgue pronta resignación y consuelo. DEP.”, se leía en la publicación.

UN GRAN PADRE

Su hijo César Augusto recordó que tuvo una charla con su padre días atrás, donde le preguntó que si quería ir a una posada donde respondió; “si me invitas, vamos!”, lamentablemente noticia devastó a sus familiares, amigos y conocidos, quienes recordaron la persona que fue Marco Antonio en vida, coincidiendo en que fue un padre ejemplar.

“Pensé que el tiempo nos iba a alcanzar para cenar los 3 en la mesa en esta Navidad, pero te me adelantaste, hoy (miércoles) es el último día en que pude tomarte de la mano como cuando era niño y me cuidabas!. Te voy a extrañar mucho pa!. Pero se que me vas a cuidar desde donde quiera que estés y que pronto nos volveremos a ver, siempre feliz, siempre hiciste lo que quisiste y viviste la vida al máximo, sin límites y eso es admirable!. Todo en orden Pa, vuela alto y nos vemos pronto!. D.E.P. D.R. MARCO ANTONIO GUERRERO GONZÁLEZ”, expresó su hijo.