La escasez de mercancía es "normal" en temporada de calor

León Gto.- Tenderos de la ciudad aseguran que hay escasez de bebidas y cervezas, todas ellas provenientes de una famosa marca, donde los repartidores no les especifican el motivo de la falta de producto. Algunos dueños de tiendas mencionan que es normal esta falta de productos en temporada de calor.

"Si es verdad que faltan o que no te dejan el pedido completo, no nos dicen porque faltan solo que no hay producto", mencionó Julieta Rodríguez.

Las cervezas, aguas minerales, refrescos de cola y hasta algunos té, son los productos que más escasean a la par de las sopas instantáneas.

Algunos dueños y encargados de tiendas indican que prefieren dejar de vender estos artículos o reemplazarlos por otras marcas que manejan elementos similares.

"La escasez de los productos es cada año, para temporadas de calor se escasean esos, como son con menos azúcar, los consume más el público" indicó Martín.

Además, mencionaron que al momento de encontrar estos artículos en tiendas o con los proveedores, estos productos incrementan su valor comercial, mientras que los clientes o los consumidores se adaptan a la variedad de mercancía que se encuentran en las tiendas.

“De un 100% de mi pedido me surten solo el 20 o 25 por ciento”, agregó Martín.