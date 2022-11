La demora para sacar licencia en León hace que conductores la tramiten en otros estados

León, Gto.- La tardanza para tramitar la licencia para conducir en el municipio de León se prolonga hasta por más de dos meses y medio. Esto ha generado que los conductores busquen opciones en otros estados como Michoacán y Querétaro donde el proceso es en cuestión de minutos.

Y es que derivado a la falta de citas que los conductores buscan por internet en la capital del calzado y a la cancelación de las mismas, las personas han optado por buscar mejores opciones que les ha resultado más accesibles, económicas y en algunos casos hasta con descuentos.

“Yo busqué una cita desde finales de julio y me la dieron apenas para septiembre, pero aparte se tardan mucho, el proceso del trámite no es tan tardado, en menos de dos horas te la dan, pero el problema es que no hay citas por internet que es donde se saca, o la sacas y luego te la cancelan, todo está ocupado en León”, comentó Uriel Vázquez.

Las licencia tipo A cuesta 615 pesos si es inicial, aunque si es renovación el valor es de 218 pesos.

Primero se debe agendar una cita en el Portal de Trámites de Emisión de la Licencia de Conducir www.licenciasdeconducir.guanajuato.gob.mx

En la entidad hay 20 módulos estatales y 13 municipales que también puedes consultar en la página de www.transporte.guanajuato.gob.mx

Sin embargo, derivado de que no hay citas algunas personas han optado por realizar sus trámites en Michoacán o Querétaro donde los procesos son en el mismo día en cuestión de una hora aproximadamente si bien les va.

“Yo mejor pagué para que me la tramitaran en Michoacán porque me salió más barata y quedó el mismo día, es mucho más fácil, no se complica nada, sólo que no traigo licencia de aquí, pero es más barata”, dijo Leonardo Vázquez.

La situación se ha complicado ya que aseguran que durante los últimos meses la Policía Vial ha intensificado los operativos y las multas, eso sin contar que con el fin de año se incrementan un poco más por los operativos de seguridad que realiza el gobierno municipal como el Alcoholímetro.

Por esta situación algunos conductores se siente desprotegidos, pues aunque quieran realizar el trámite no hay citas y van a tener que pagar multas que aseguran no son para nada económicas.

Anteriormente el trámite en León se realizaba en una hora en promedio en la capital del calzado de lunes a sábado y pese a que ya pasó a manos del gobierno del estado no ha mejorado.