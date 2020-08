La bicicleta representa libertad a las mujeres

En León cada día sus ciudadanos están usando más la bicicleta como medio de transporte alternativo; económico, seguro y que genera sentido de libertad, se afirmó en la conferencia La bicicleta: Libertad y Movilidad para las Mujeres,organizada por el gobierno municipal.

En la charla se recordó que este medio nació en 1891 y que en esa época estaba pensado en ser usado únicamente por hombres, debido a los roles y estereotipos de género, con el paso del tiempo se ha convertido en un símbolo de libertad y lucha por la igualdad, donde cada vez se hacen más visibles las mujeres en este medio de transporte.

Según los participantes, representantes del Instituto Municipal de las Mujeres, de las direcciones de Movilidad, de Medio Ambiente y de la Colectiva de Mujeres en Bici León, actualmente las mujeres, “van apropiándose del espacio público como la ciclovía emergente del bulevar Adolfo López Mateos, que con más de 3 kilómetros de ciclovía por sentido y en total más de 6 kilómetros, pueden verse personas en bici de todas las edades”.

Algunos comentarios externados fueron “¡Excelente charla, se siente una libertad impresionante andando en bici… las veces que he usado la ciclovía de López Mateos me he sentido muy segura!”. “Por una ciudad más sustentable y segura, más mujeres en bici”. “Ciudades para todas y todos, la bici ayuda al ambiente y a la salud”.

En esta charla se habló del tema de urbanismo y movilidad con perspectiva de género y la importancia de construir y diseñar ciudades con espacios incluyentes y se consideró el ahorro económico que se puede reflejar al replantear los traslados que diariamente se hacen con el uso del vehículo.

En la conferencia se hicieron recomendaciones para quienes no saben usar la bicicleta: