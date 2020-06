La autoridad tiene que ser más rígida para evitar los contagios del Covid-19: Guerrero Horta

León, Guanajuato.- Para el presidente del comité directivo municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en León, Antonio Guerrero Horta, “la autoridad tiene que ser más rígida” para evitar los contagios del Covid-19 dentro de las dependencias municipales como fue el caso del C4.





En este caso la autoridad tiene que ser más rígida dentro de sus áreas de trabajo para este conflicto y deben de tener ellos protocolos internos de medidas de seguridad

Reconoció que “desafortunadamente” muchos empleados de la administración municipal de León tienen que salir a campo para seguir dando las atenciones a la gente que lo requiere, pero que deben tomar las medidas precautorias.

Además, confirmo que dentro del partido una persona dio positivo al virus, pero no brindó más detalles para salvaguardar la integridad del paciente.

“Tengo por entendido que fue una persona, si me pasaron el reporte, pero nada más me comentaron que tuviera el conocimiento, inclusive, lamentablemente no me dijeron el nombre para no crear especulaciones, tengo por entendido que la persona está bien, gracias a Dios, no tengo ningún otro reporte”, comentó.

Dijo que en cuanto a las medidas que se están tomando en el transporte público como el uso obligatorio del cubrebocas, el alcalde, Héctor López Santillana, está haciendo lo propio y es la sociedad quien debe complementar el trabajo y accionar para evitar que el virus se propague más.