Kilo de tortilla desde 16 a 22 pesos en la colonia Parques la Noria

León, Gto.- (OEM-INFORMEX).- La tortilla es parte de la alimentación de los mexicanos es un producto de primera necesidad, que en las últimas semanas en León ha alcanzado el precio de 22 pesos el kilogramo. La justificación son los altos costos del maíz, el gas, la luz, la materia para producir una tortilla de buena calidad.

El presidente de la Federación de Productores de Masa del Estado de Guanajuato, Jaime Borrego, en varias ocasiones ha respaldado el aumento declarando que los insumos se han incrementado y no han podido frenar el aumento de precio.

RECORRIDO

En un recorrido realizado por Organización Editorial Mexicana, por la colonia Parques la Noria, ubicada al sur de la ciudad, con varias tortillerías, cada una vive una realidad diferente. En una cuadra la dan a 16 pesos, en la siguiente a 22 pesos, en una lucha entre ellos por mantenerse.

LA GUADALUPANA

Arturo Ramírez es propietario de la tortillería La Guadalupana, ubicada en la colonia Parques la Noria. Lleva 16 años en su negocio, actualmente cuenta con 3 empleados, él y su esposa.

Arturo Ramírez

A las 7:15 am comienzan a moler el maíz. Su horario de venta son en las mañanas de 9 a 12 pm y de 2 a 4 pm, vende de 400 a 500 kilos al día.

Arturo es de los que se arriesgó a subir el kilo a 22 pesos, pese a la zona en la que se encuentra.

“Afortunadamente la pandemia a mí no me perjudicó, al contrario benefició mis ventas, subieron ya que es un producto de primera necesidad”, dijo.

La pandemia que sufre él, es la de los costos. En el último año le han subido los insumos cuatro veces, el maíz lo compraba a 6 seis mil 400, la tonelada actualmente lo paga a 9 mil pesos, y lo manda a comprar a Sinaloa.

En el último año han subido dos veces el precio de la tortilla a: 18 pesos, 20 pesos y 22 pesos.

Con este costo que para muchos es elevado. No le han bajado las ventas, aseguró que ofrece buen producto por eso la gente lo sigue: “Por lo pronto no creo que vuelva a subir el precio de la tortilla, me han dicho que el maíz se va estabilizar y si sube el maíz, yo voy a mantener el precio”, sentenció el tortillero que tiene fe en acabar el año con los mismos costos.

DENUNCIA TORTILLA CHINA

El consejo que le da a los consumidores es que busquen la calidad del producto y que tengan un poco de comprensión en ellos, pues de gas pagan de 23 mil a 30 mil pesos y de luz de 6 a 8 mil.

Recordó que hace un año pagaba 20 mil de gas, por eso se ayuda de venta de frijoles, salsas, totopos y duro.

Arturo denunció que le han comentado la existencia de tortilla china de olote y la ofrecen a 16 pesos el kilo, recalca a los consumidores que piensen bien que están consumiendo a ese precio.

“De buena calidad no se puede dar a menos de 22 pesos el kilo. Yo les doy, están comiendo producto de primera calidad”.

EL ROSARIO

A unas cuadras más escondidas se encuentra en otra situación totalmente diferente Samuel Fonseca, propietario de la tortillería El Rosario, parte de una de las familias más importantes en este negocio Los Fonseca.

Lee más aquí: Profeco acusa a Maseca de provocar aumento en el precio de la tortilla

A él le tocó su tortillería en la colonia Parques la Noria, lleva 12 años y le da empleo a cuatro personas. Ofrecen servicio de 7 am a 7 pm.

Samuel Fonseca

Samuel, viene batallando desde la pandemia tuvo que hacer recorte de personal. Comparte que es un negocio familiar de décadas y el respaldo de sus familiares siempre lo ha tenido.

“Todos los insumos están carísimos, sobrevivimos porque el negocio es propio, no pago renta, sino seguramente ya hubieran bajado la cortina”, señaló que se siente desesperado.

COMO LA ESPUMA

Explicó que en un mes le subieron el precio de los insumos tres veces al maíz, el antiadherente, la bolsa, papel, mes con mes suben.

El maíz al igual que su competencia lo adquiere de proveedores de León que supuestamente lo traen de Sinaloa.

Actualmente vende el kilo a 16 pesos, porque su competencia la puso a ese mismo precio, para recuperar a sus clientes ofrece a precio económico aunque no tiene ganancias.

Confesó que el precio real de la tortilla es de kilo a 22 pesos para que ellos tengan una ganancia: “Ahorita estamos trabajando por trabajar”.

Local Se esfuerzan tortilleros por mantener el precio de la tortilla

El último precio que hizo fue a 19 pesos, pero su competencia se bajó a 16 pesos, y expresó que no se le paraban ni las moscas y se tuvo que bajar al nivel de su competencia.

“El señor tiene 3 tortillerías, yo esta es la única que tengo, es un negocio familiar no pagamos sueldos, más bien las ganancias no las repartimos. Si no fuera así ya hubiera bajado la cortina, como muchos del gremio lo han hecho en lugar de ganancias tenemos pérdidas”.

PIDE APOYO DEL GOBIERNO

Otro problema que enfrenta este Fonseca, es la entrada de los niños a la escuela a esto le atribuye que le han bajado sus ventas hasta un 50% .

Se mantiene con la venta de 80 kilos al día y afirmó que lo más probable es que siga subiendo el precio, pues dice que no reciben ningún apoyo del gobierno y que no van a poder cambiar la alimentación de los mexicanos de toda la vida, la tortilla es indispensable.