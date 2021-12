Justicia sin simulaciones: Mario Delgado

“Lo que pedimos es que haya justicia sin simulaciones y no puede un diputado, que ni siquiera es diputado porque no tomó protesta, no puede alegarse que exista algún tipo de privilegio. Creo que le haría mucho daño a la Fiscalía y al gobierno del estado de Guanajuato, proteger a un personaje que tiene acusaciones tan graves y tan firmes por parte de cuando menos dos víctimas”, dijo Mario Delgado Carrillo, presidente ejecutivo de Morena, con respecto a los casos de violación del diputado Jorge N.

Comentó que hay un reclamo de justicia en Guanajuato porque no puede haber complicidad de ese tipo de delitos porque ofenden a las mujeres no sólo del estado sino de todo el país y el mayor problema es la violencia en el estado, que coincide con el periodo del Fiscal General del Estado.

La senadora Malú Micher, recalcó que están convencidas que la reclasificación del delito es absolutamente ridícula, se puede hablar de la autonomía de la Fiscalía pero también se ve que el Poder Legislativo está supeditado al Poder Judicial, pues ya está estaba acreditado por parte del juez de control el delito de violación, “es una burla lo que ha pasado, bien lo ha dicho el presidente, lo que lo que se hace en contra de ellas nos ataque a todas, no daña y nos violenta a todas las mujeres y a las niñas y es muy lamentable que se esté arropando a un violador(...)”

Aseguró que la impunidad que hay en Guanajuato es muy dañina para el ejercicio pleno de los derechos mientras que en el Congreso Local las diputadas hablaron de lo bien que se hacían las acciones contra la violencia en el estado y ya se dieron cuenta que no es verdad. Este es un caso simbólico, atenta contra la dignidad, la vida y la seguridad de estas dos mujeres y no saben a cuántas más habrá agredido el diputado.

En el caso de Saúl Huerta acusado de violar a un muchacho, lo desaforaron y después se sometió a la justicia, destacó que las respaldan y se manifestarán para que la reclasificación se venga abajo.

La senadora Andares Velázquez, dijo el diputado estuvo sometido a prisión preventiva oficiosa y después le reclasificaron el delito, “las fakeministas de Acción Nacional no se han pronunciado, ni en el Senado ni las de aquí en favor de Regina N. y María José N.”.

Dijo que después María José N. salió a denunciar ante los medios de comunicación, en un ejercicio sumamente complejo para una mujer violentada.

Comentó que se denunciará a las autoridades por hacer un favor al hijo de un ex presidente municipal de Irapuato, que ha sido prominente en las juventudes panistas.