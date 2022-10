Julia una mujer ganadora

Julia, Alberto, Jesús y Antonio llegaron de Fresnillos, zacatecos con la mentalidad de triunfar en los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos 2022 en la categoría de Jiu-Jitsu.

“Espero los mejores resultados de mi equipo somos cuatro integrantes, tres hombres y yo, ya somos ganadores porque mi equipo es un equipo no solo de deportes sino de amistad que se ha formado poco a poco”, relató Julia, la única mujer representante del equipo de Jiu-Jitsu Fresnillo.

Julia participa como principiante, lleva tres meses practicando el deporte y confía en que saldrá victoriosa en las competencias en las que participará por primera ocasión y representará a México debido a que su contrincante es de Bolivia.

“Me propusieron mis compañeros que entrenara Jiu-Jitsu y estuve yendo a las prácticas y me fui involucrando en el deporte”, comentó.

Mencionó que fue mucho el sacrificio para llegar a los Juegos Latinoamericanos ya que tuvieron que entrenar desvelados, cansados dando su mejor esfuerzo.

Mamá policía

Julia es viuda, tiene dos hijos un niño de 13 años y una niña de 7 años que son su motor de vida, admitió que para ella ser madre y policía es una gran responsabilidad ya que tiene que darles un buen ejemplo y al mismo tiempo los educa para que sean mejores personas.

“Debemos dar buen ejemplo como parte de la Policía, para mí es un gran orgullo formar parte de la corporación porque quiero que mis hijos sean personas dignas y respetuosas, que vayan siempre por la parte derecha”, indicó.

Julia pertenece a la Policía Turística y de sus mejores experiencias es cuando participa en eventos con niños para la prevención de delitos y cómo actuar en caso de enfrentamientos.

“El trabajar con niños me ha llenado muchísimo sobre todo cuando los niños agradecen y te ven como ejemplo a seguir. Para mí es un orgullo cuando los niños me abrazan y me dicen que quieren ser policía”, explicó.

Por su parte Jorge Guadalupe Domínguez Cervantes, entrenador y participante dijo que tiene alrededor de un año que practica Jiu Jitsu, entrena seis veces a la semana y solo un día reposa, esto con el objetivo de ganar en cada competencia.

Recordó que es la segunda vez que participa en Los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos, la primera vez fue en San Luis Potosí y quedó en segundo lugar galardonado con la medalla de plata.

“Para mí fue un gran logro porque solo entrené dos días antes porque me avisaron 15 días antes de que participará, por eso me siento confiado en que este año me va ir mejor”, indicó.

Para concluir, dijo que hay una frase que le gusta aplicar en su vida: “siempre fuertes es la frase que me caracteriza. Es para mí muy importante que no demos miedo, no demostremos dolor, no demostremos tristeza porque nadie se merece vernos caídos, siempre con la confianza y siempre fuertes”.