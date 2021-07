Juicio a expresidentes es un distractor y un ejercicio absurdo para el pueblo de México: PAN

León, Gto.- Ricardo Villarreal García diputado federal de Acción Nacional, al referirse a la consulta nacional de juicio a expresidentes, señaló que se trata de una simulación, un acto distractor para el pueblo de México y que además es un ejercicio absurdo y que no sirve para nada, puesto que no obliga su resultado ni a la fiscalía ni a ninguna otra instancia Federal a que se investigue sobre este tema, además de recalcar que es un gasto inútil porque suman 522 millones de pesos para su logística en la colocación de 57 mil casillas.

“Vamos a tirar 500 millones de pesos en preguntarle a los ciudadanos, si debemos o no, si las autoridades competentes deben o no sancionar actos de corrupción, yo no sé a qué escuela fueron ellos, yo cuando asistí a estudiar derecho lo primero que me enseñaron es que la justicia no se negocia, si alguien cometió un delito debe sancionarse”, dijo.

El estado Mexicano informó que realizará un juicio a expresidentes de México, pero antes de ello harán una consulta nacional ciudadana, en la que el mismo pueblo mexicano, decidirá si sí o no, quiere que se les juzgue a los presidentes que gobernaron desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, considerados de la etapa del Neoliberalismo.

La consulta ser hará el domingo 1 de agosto del presente año, se instalarán 57 mil casillas en toda la república con 2 mil 100 boletas cada una, en donde se colocará sí o no para que se pueda realizar el juicio, ese proceso lo realizará el Instituto Nacional Electoral (INE), con un recurso público de más de 522 millones de pesos, para la logística del mismo.

“Es una propuesta que el presidente hizo en septiembre del año pasado y que se le convirtió como en otros actos, en una necedad y que finalmente termina modificándose lo que él quería que se preguntara por parte de la corte”, mencionó el diputado Federal del PAN, Fernando Torres Graciano.

El diputado hizo un análisis de la pregunta que estará disponible para los ciudadanos que decidan participar en la consulta, misma que dice “Estás de acuerdo o no, en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional para establecer un proceso de esclarecimiento, sobre acciones políticas tomadas en años pasados, por actores políticos”.

Explicó que no tiene ningún sentido la realización de la consulta ciudadana para esclarecer acciones políticas que hayan afectado a la nación, pues en realidad ese es el concepto que se explica en la pregunta que estará dispuesta a los ciudadanos.

También Torres Graciano aprovechó a decirle a la gente que vaya a emitir su voto, pero para que puedan expresar los padecimientos que han sufrido en los últimos 3 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.