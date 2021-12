Jugueterías y tiendas comerciales ya listas para recibir a los Reyes Magos

Melchor, Gaspar y Baltasar comienzan a prepararse para este día de Reyes, en las jugueterías, mueblerías y tiendas comerciales ya se encuentran exhibidos diversos juguetes para que los pequeños del hogar realicen sus cartas con la petición de sus decesos y regalos. Sin embargo para este año se ven afectados por las consecuencias de la pandemia y la falta de plástico por parte de los proveedores de juguetes.

La Covid-19 ha traído consigo diversas consecuencias y en esta temporada decembrina una de ellas afectó a los proveedores de juguetes, se trata de la falta de plástico ya que el material se encuentra en escasez, aunado a esto, la economía de los Reyes Magos también se vio afectada luego de casi dos años de pandemia.

Al preguntar a uno de los comerciantes de juguetes que año con año se dedica a la venta de los mismos, mencionó al Sol de León que la afluencia de gente es muy poca, en comparación a años anteriores solo un 40% de personas ha acudido a su negocio ya sea a comprar juguetes para los intercambios o asegurar los regalos de los Reyes Magos.

“Nos piden más superhéroes y para las niñas las princesas yo creo que esta vez los Reyes no es como en años pasados, cada año va bajando las ventas en este temporada, cada vez compran menos, tiene que ver que el precio se ha elevado pero fue porque no hay material (plástico), está escaso y este año no compran la misma cantidad que antes, tan solo uno de mis proveedores con los que trabajo todo el año no me ha mandado nada por la misma escasez”, comentó Alvaro Bravo, encargado de la tienda “Novedades Peques”.

Alvaro asegura que entre los personajes más buscados en su tienda son: Goku, King Kong, Godzilla, los personajes de Toy Story, Sonic, Mario Bross, sin embargo a causa de las películas que realmente se estrenaron en cines, las figuras de Venom y SpiderMan, son las más solicitadas.

Tan solo en el centro histórico de la ciudad, en los diversos comercios ya se pueden apreciar los juguetes para niños y niñas de todas las edades, van desde bicicletas, montables, figuras de acción, peluches, entre otros, los cuales esperan ser comprados por Melchor, Gaspar y Baltasar este 6 de enero.