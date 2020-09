Juegueros llevan seis meses varados en Irapuato

IRAPUATO, GTO. (OEM-Informex).- Desde hace seis meses llevan varadas alrededor de 15 familias encargadas de juegos y shows que iban a presentarse en la Feria de las Fresas de este año, pero a causa de la pandemia, no han podido moverse a otros estados; sin embargo, como pueden, algunos han podido hacer su vida laboral en Irapuato.

Sólo dos días pudieron trabajar los encargados de juegos y shows de la Feria de la Fresas de este año en el Inforum, pues la contingencia sanitaria por el coronavirus fue declarada y como consecuencia suspendidos todos los eventos, como la feria.

Los encargados junto con sus familias tuvieron que improvisar sus casas con la ayuda de lonas y tubos, pues llevan seis meses viviendo ahí, donde duermen, comen y conviven en el lugar; incluso con niños pequeños y mascotas, y a pesar del clima y el riesgo de contagio.

Raymundo es encargado de uno de los juegos mecánicos y es originario del estado de Puebla, contó que aunque su familia no está viviendo con él en Irapuato, tiene que seguirles enviando dinero para mantener su hogar; sin embargo, la única manera que ha encontrado para trabajar, debido a que ni siquiera pueden moverse a otro estado, es a través de trabajos de herrería.

“Aquí no se consigue trabajo, le buscamos la manera, pero es muy complicado porque no somos de aquí, entonces cada quien se acomoda como puede, algunos han podido encontrar trabajo, otros salen a vender dulces o productos a la Central de Abastos, tenemos que buscar la manera, no hay de otra”, aseguró Raymundo.

Algunas personas han podido encontrar trabajo en los establecimientos que comenzaron a reactivarse, como la cuñada de Maricela López, quien vive con toda su familia e incluso niños, y fue contratada como mesera en un lugar de venta de comida.

Maricela López contó que su familia es originaria de Guadalajara y no todos han podido encontrar trabajo, pues salen durante el día a vender dulces, manzanas acarameladas y frituras a las calles de las colonias cercanas; no obstante, contó que las autoridades tampoco les permiten acudir afuera de las fiestas que ya se están realizando, aunque sea para tener pocas ventas.

“Seguimos buscando en cuáles lugares nos dan la oportunidad de trabajar, no hay lugares donde nos acepten, es poco el apoyo que llega, pero no es suficiente, menos para los que tenemos familias grandes y con niños (...) nos dijeron que a finales del año podríamos trabajar, ojalá sea cierto”, dijo Maricela López.

Las familias aseguraron que es poco el apoyo que les llega, como despensas y algunas atenciones médicas, y aunque quisieran recibir más, también son conscientes de las complicaciones económicas que están teniendo el resto de las personas; por ello, cada que pueden, salen del Inforum para encontrar trabajo y hasta que finalmente puedan reactivarse los eventos masivos y ellos moverse a otros estados.