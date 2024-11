Olimpo Gutiérrez García se despide de la Policía Vial tras 39 años de servicio

León, Gto.- Oficialmente, desde este lunes 4 de noviembre Olimpo Gutiérrez García deja la Dirección de Policía Vial para pasar y disfrutar más tiempo con su familia. El motivo es su jubilación.

Para su retiro le dieron el reconocimiento “Soy León” máximo galardón que entrega la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos a las personas que se distinguen por su trayectoria, inspiración y ser un ejemplo de perseverancia a seguir ya que demuestran dedicación, esfuerzo y trabajo constante.

“No me lo esperaba, es una distinción que me dieron por mi trayectoria por 39 años en la corporación, ya termina mi ciclo y me voy contento”, indicó el comandante.

"Mi mayor reto fue atender a la sociedad y gracias a Dios me voy contento porque estoy seguro de que el cien por ciento lo cumplí, deje ciudadanos muy satisfechos por mi intervención y trabajo, eso es lo importante de mi trabajo”, agregó.

Francisco Carmona / El Sol de León

Una gran trayectoria





Olimpo Gutiérrez platicó que ingresó a la corporación de Seguridad el 12 de julio de 1986 a la edad de 17 años y no lo querían aceptar por ser menor de edad, entonces sus padres tuvieron que intervenir y con su consentimiento le dieron la oportunidad de cursar la academia.

“Empecé en cruceros, patrullero, motociclista, ciclista, en las pensiones hasta llegar a ser director de la institución”, señaló.

Durante su carrera en la Dirección de Tránsito Municipal y la ahora Policía Vial, ascendió a suboficial en el año 1992 y dos años después -en 1994- fue nombrado oficial, ya para el 2017 obtuvo el grado de Primer Comandante.

Gutiérrez García dijo que su mayor orgullo es haber servido a la sociedad y una de sus mayores satisfacciones como persona fue pertenecer a esta institución la cual describió como “bonita y llena de oportunidades”.

Francisco Carmona / El Sol de León

“Es tiempo de disfrutar a mi familia”





El comandante aseguró que ahora con su jubilación tendrá tiempo y espacio para continuar con proyectos familiares y sobre todo, pasar tiempo con su familia porque estando en la corporación les daba muy poco tiempo a sus tres hijos y esposa.

“Es tiempo de disfrutar a mi familia, voy a disfrutar ahora lo que no pude hacer a lo largo de mi carrera como parte de elemento de Seguridad”.

Francisco Carmona / El Sol de León

Aconsejó a las nuevas generaciones, a no desviarse de su camino y los invitó a que los jóvenes continúen con sus valores y no se desvíen o se deslumbren por lo incorrecto.

Recuerda el trenazo de 1990

“Una anécdota muy difícil de superar fue un accidente en la vía del tren en lo que es Timoteo Lozano y Hermanos Aldama, un camión que venía a la ciudad con personas de unas comunidades rurales fue embestido por el tren. Fue algo que me impactó que hasta tuve que estar recibiendo ayuda con terapia para superar todo eso”, expresó.

Aseguró que tenía 19 años, cuando tuvo que ir auxiliar a las víctimas y lo que le dio fortaleza es que las personas lesionadas recibieran atención médica y que todas las víctimas mortales y con vida tuvieran la oportunidad de ser localizadas.

“Me dio fortaleza saber que yo era parte responsable de sacar adelante esta situación, para que las víctimas recibieran atención médica, resguardarlos e informales a los familiares”, concluyó.

Este accidente se suscitó el 14 de enero de 1990 cuando los pasajeros del autobús con número económico 7 de la línea Triángulo se dirigían de las rancherías de la zona sur con rumbo a Zona Centro de León.

El operador del camión Cecilio Ramírez, intentó ganarle el paso al tren. la locomotora arrastró al autobús hasta detenerse alrededor de unos 300 metros y por su caminó dejó regado a las víctimas dejando 32 personas sin vida.