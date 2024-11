La meta de Juan Mauro González: reducir, con cooperación, violencia en el Bajío

Silao, Gto.- Guanajuato brindará toda la información que esté a su alcance para poder no sólo ayudar a detener a quienes perpetraron la masacre en el bar Los Cantaritos en Querétaro, sino para desarticular a las bandas delictivas que están generando violencia en la región del Bajío, aseguró el secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez.

Jesús Gutiérrez / El Sol de Irapuato

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Juan Mauro González Martínez dijo que decir que lo ocurrido en Querétaro, en donde 10 personas fueron asesinadas en un ataque ocurrido en el bar Los Cantaritos la noche del sábado, es consecuencia de la violencia que se vive en Guanajuato, en donde grupos delictivos, particularmente el Cártel Santa Rosa de Lima, con asentamiento en la región Laja-Bajío, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, se disputan el control de las actividades ilícitas en la región.

“Es muy fácil decir ‘es que se me brincaron’, de mi parte sería muy irresponsable e irrespetuoso decir que todo lo que pasa de Guanajuato es porque vienen de nuestro estado vecino de Jalisco o de Michoacán, eso no suma y no abona a este buen ánimo que tienen nuestras cabezas, nuestras jefas (la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Libia Dennise García).

“Precisamente gracias a la inteligencia y al intercambio de información se tendrá que estar en escenarios de prevenir esto y si no se puede prevenir, entonces encontrar y perseguir a quienes materializaron éste u otro acto, porque no necesariamente porque Guanajuato colinde con Querétaro todo tiene su origen en Guanajuato, hay investigaciones que son trasnacionales, que lo que está pasando en Guanajuato afecta a Australia o lo que está pasando a China afecta a Michoacán, es por ello que existen estos canales de comunicación en el cual haya un intercambio de información, donde Guanajuato está dispuesto a brindar toda la información para poder ministerializar estos casos”, refirió.

El secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato dijo que aunque pueden llevarse a cabo acciones de blindaje en las fronteras con los estados vecinos, como Querétaro, Michoacán, San Luis Potosí y Jalisco, pero la siguiente apuesta es compartir información para lograr la detención de las personas generadoras de la violencia en toda la región Bajío.

“Sí hay la capacidad para organizarse y no es la primera vez que pasamos por este tipo de escenarios, en lo personal no es la primera vez que pasamos por estas vivencias y la fuerza del Estado Mexicano es mucho más grande que cualquier criminal organizado empoderado.

“Hoy en día tenemos detenciones basadas en la inteligencia, en la construcción de casos donde el estado ha detenido a generadores de violencia, se les detiene por eso y además, dentro de la cárcel, se le sigue investigando y sancionando por todo su historial delictivo que tienen”.

Por ello, Juan Mauro González Martínez dijo que el peor escenario que podría venir sería politizar el tema de seguridad, pues eso fue algo que no funcionó para revertir el escenario de violencia que se vivió en el estado y en la región del Bajío.

“Claro que hizo daño (politizar la seguridad) y lo que tenemos que hacer es alejar la toma de decisiones políticas de los temas de seguridad”.

Confirma Harfuch: Cárteles tienen bajo fuego a Querétaro y Guanajuato

La reciente violencia en Querétaro, incluyendo el trágico ataque en el bar "Los Cantaritos", es resultado de una confrontación entre células delictivas rivales con raíces en Guanajuato, aseguró Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana federal.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este martes, el funcionario reveló que existen avances en las investigaciones y que se tiene programada una reunión con el gobernador queretano Mauricio Kuri en Ciudad de México para coordinar acciones y esclarecer los hechos.

Refuerzan coordinación entre Guanajuato y Querétaro tras ataque en bar que dejó 10 muertos

Tras el ataque en un bar de Querétaro que dejó como saldo a 10 personas sin vida, el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, mencionó que ambos gobernadores están en contacto para tener una coordinación estrecha en materia de seguridad.

Aunque el funcionario estatal informó que van a reforzar la actividad, dijo que es un trabajo que compete de manera directa al estado vecino.