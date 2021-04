Juan Inés “Juache” con sus 102 años, fue uno de los miles de adultos mayores vacunados contra la Covid-19

León, Gto.- A sus 102 años Juan Inés, se dijo afortunado de haber recibido la vacuna contra la Covid-19. El largo andar en la vida le ha enseñado que la vida es hermosa y se tiene que aprovechar todas las oportunidades que se brindan como es el estar inmunizado con lo que considero una de las peores pandemias que ha enfrentado el mundo.

Juan Inés Juache como le llaman todos, fue protegido por su familia de no haberse contagiado, pues todos, hijos nietos y bisnietos de manera responsable lo aislaron aunque no estuvo de acuerdo y el señor jefe de familia sentirse bien “yo no sé eso del coronavirus pero de lo que me ha pasado por uno trabajado, el jueves metieron un piquete, pues me siento bien ahí estamos.

Don Juan recordó que desde pequeño, el país y sobre todo la ciudad de León ha enfrentado pandemias, pero que con decisión se ha logrado salir adelante, “en mis primeros años de vida enfermé, en ese tiempo no había más que remedios, ahora vemos que se producen vacunas para todos los males, a mí ya me la pusieron”, comentó.

Juache es padre de una gran familia que formó junto a María Ledesma, esta gran familia la forman parte sus hijos, nietos y bisnietos, él incluso ya enterró a cuatro de sus hijos, él fue zapatero, curtido en el barrio del Coecillo donde nació en 1919 en el mes de abril y donde después puso su taller y del que todavía guarda con mucho cariño sus herramientas de zapatero .“Le pido muchas fuerzas a Dios y me las ha dado”.

A sus 102 años de edad, el leonés se dijo contento de haber sido vacunado, solo espero que el mayor número de personas haya tenido la oportunidad de vacunarse, para terminar con tanta muerte, el coronavirus parecer ser la peor de las pandemias que ha vivido el mundo.

En nuestra ciudad pegó a nuestra actividad zapatera, pues yo fui zapatero y sé de no tener trabajo, a mi mente vienen recuerdos de aquellos difíciles episodios que me tocó vivir, la guerra de los cristeros, la Segunda Guerra Mundial, y ahora la pandemia del coronavirus, todos debemos de tener la ilusión de la vida y cuidarnos y cuidar a los nuestros, terminó diciendo.

