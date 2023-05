Juan Carlos y Salvador; heredaron el oficio de albañiles de su padre y sus antecesores

León, Gto.- Juan Carlos Galván Martínez y Salvador Galván Martínez llevan en la sangre el oficio de la albañilería pues su padre y antecesores les enseñaron a realizar el trabajo pesado.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Juan Carlos, empezó a los 8 años como ayudante, su papá se lo llevaba a sus trabajos como ayudante, desde ese momento supo que se dedicaría a trabajar en un trabajo que lo denominaron “de hombre” puesto que es pesado, cansado y corren con el riesgo todos los días de tener un accidente.

“Soy albañil por herencia de mi padre, llevo 35 años trabajando y hasta la fecha no me arrepiento, me siento orgulloso de mí y la mayor recompensa es cuando a la gente le gusta mi trabajo y me recomienda”, comentó.

Mientras Salvador se quitaban el cemento de sus manos expresó que es un trabajo duro y el levantar bardas, trepar en andamios, el picor, enrojecimiento, descamación y grietas que causa el cemento al estar en contacto en su piel solo tiene un significado: “manos trabajadoras” que buscan ganarse día a día el pan con un trabajo honrado.

Explicó que el oficio de albañilería cada vez se encuentra en declive debido a que hay jóvenes que ya no les gusta ensuciarse las manos o lastimarse y este “jale” no es para cualquier persona.

Se necesita ganas de salir adelante, tener cuerpo y mente fuerte porque pasan muchas horas bajo el sol, están propensos a tener accidentes incluso a perder la muerte y sin embargo siguen de buen humor levantando cimientos, que se convertirán en casas o edificios.

Pero no solo eso, ellos son los creadores de sueños, pues a muchas familias les han construido sus hogares y sin ser arquitectos o ingenieros llegan a hacer el trabajo de los profesionistas.

Este año, Juan Carlos y Salvador celebrarán el Día de la Santa Cruz trabajando, pues el trabajo no puede esperar, aunque se tiene como tradición que acudan al Templo Expiatorio y se les haga una comida en su honor.

Local Contrata CMIC a jubilados por falta de mano de obra

“No hemos hecho la cruz, yo creo que hasta el último momento la haremos, pues ahora tenemos que trabajar”, comentaron.

El Día de la Santa Cruz es una de las fiestas más celebradas en la religión católica y es el día que los albañiles conmemoran su oficio.