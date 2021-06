Juan Carlos Romero Hicks recibe su constancia de mayoría

GUANAJUATO, Gto., (OEM-Informex).- El Consejo Local del Distrito Electoral Federal IV entregó a Juan Carlos Romero Hicks su constancia de mayoría que lo acredita como diputado federal electo, con lo que confirma su elección consecutiva por tres años más que trabajará a favor de los guanajuatenses en el Congreso de la Unión. Dedicó su campaña y su triunfo a su hijo Juan Carlos que en junio del año pasado falleció.

Luego de favorecerle los resultados tras el cómputo final realizado por los integrantes de este Consejo Distrital, el legislador federal dijo en entrevista con llanto, “todos traemos un dolor muy grande y necesitamos mucha humildad”.

Señaló que las posturas festivas no vienen al caso, “hoy lo que necesitamos es extender la mano, abrir el corazón y reconocer que la pluralidad es una divisa y no un mal tolerado. Nosotros seremos diputados de todas las personas del cuarto distrito, los que votaron por uno y los que votaron por otro y los que no llegaron a la urna el día de la elección”.

Romero Hicks hizo un público reconocimiento al Instituto Nacional Electoral (INE), “lo conozco, fui consejero en la elección intermedia de 1997 y los seis principios de la Carta Magna, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y transparencia, aquí se da”.

Enseguida afirmó “nuestro país está cansado de descalificaciones y por eso nosotros competimos con ética y con civilidad y jamás hablamos mal de nadie”.

Consideró que hoy el reto es caminar y construir. “Hablando con propiedad, en este país nadie tiene mayoría, cuando alguien se ostenta de tener mayoría, sucumbe a la soberbia”.

Finalmente insistió en la necesidad de que haya un diálogo entre los liderazgos de la Cámara de Diputados con el Presidente de México. “El reto es tener una agenda y construir con todos. Ojalá y el presidente entre en humildad que se vea en el espejo y entienda que tiene que ser jefe de gobierno”.