Jóvenes leoneses se ven a futuro en el extranjero

El 50% de jóvenes leoneses no se ven viviendo en esta ciudad en un futuro, sino en el extranjero; esto, de acuerdo a una información del Instituto Municipal de la Juventud (IMJ).

Así lo dio a conocer el presidente municipal de León, Héctor López Santillana, durante la graduación de 80 jóvenes de Colectivos Juveniles y habilidades internacionales.

De acuerdo al director de IMJ, estos colectivos son de innovación social para empoderar a las y los jóvenes y adolescentes y para que conozcan los principales problemas que afectan a la sociedad.

En agosto se espera que otro grupo de 100 jóvenes se gradúe, y consta de cuatro módulos relacionados a la gestión de proyectos y “Conociendo mi colonia”.

Además, el alcalde dijo que continúan con las becas, pues se han dado un total de 500 para que los jóvenes puedan vivir la experiencia internacional a uno de los 30 países con los que tienen convenios.

En el mensaje de la graduación virtual, el alcalde dijo que “hay que soñar, porque si somos capaces de imaginarnos un futuro, somos capaces de construirlo. Cuando hablamos del desarrollo de León buscamos el desarrollo de las personas, del talento, de las capacidades y actitudes”.

“El camino no termina aquí. Este es apenas el comienzo. Las puertas siguen abiertas: becas, voluntariado internacional, proyectos de emprendimiento, innovación, etc. No se detengan, salgan al mundo y regresen con una manera distinta de ver la vida, convencidos de hacer la diferencia”, agregó.

Alberto García, director Continente América de la asociación que colabora con el IMJU en la certificación y programa de voluntariados internacionales, Vive México, mencionó que “sabemos que los jóvenes que tienen un programa de movilidad internacional, además de desarrollar estas competencias globales, tienen un 23% menos de desempleo. Contar con una experiencia internacional es de valor al momento de encontrar trabajo”.

Colectivos Juveniles es un programa de formación para jóvenes de 18 a 29 años, en el que se brindan capacitaciones enfocadas en desarrollo del potencial humano, innovación social, análisis sistémico comunitario y elaboración de proyectos, como mecanismos de acción que les permiten contar con habilidades para proponer y actuar con una mirada consciente y crítica de su entorno.

La certificación P.R.O.T.O.N. con la que ahora cuentan las y los jóvenes participantes del programa León Joven por el Mundo, de voluntariado internacional, avala las competencias, conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para cumplir una función a un alto nivel de desempeño de acuerdo con lo definido en un Estándar de Competencia Internacional.