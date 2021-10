Jóvenes leoneses piden con urgencia la vacuna contra el coronavirus

Jóvenes de 18 a 29 años de edad, exigen sean considerados en la próxima jornada de vacunación para que por fin puedan ser inmunizados contra el coronavirus y llevar una vida sin riesgo de morir de un contagio o que su salud se vea empeorada en caso de ser hospitalizados.

Llevando una vida sin recibir la vacuna y ser parte del grupo de edad que ha reportado muertes y hospitalizaciones, al ser entrevistados por El Sol de León, con temor admiten de viva voz el no recibir al momento ningún biológico contra la enfermedad del Covid-19.

Los entrevistados hicieron un llamado para atender la queja principal de la juventud y hacer un esfuerzo para que los biológicos de los laboratorios de las farmaceúticas lleguen al municipio y puedan casi todos estar protegidos.

Rubén Omar Torres, de 29 años de edad, cuenta que a él se le hace muy raro que una ciudad como León, con una población de las más grandes en el país, sea de las que menos jóvenes hayan sido vacunados.

“No sé si tenga que ver algo con el gobierno federal o por el cambio de administración local, se me hace un poco defraudante en ese aspecto porque a pesar de ser la ciudad que es no ha llegado esa vacuna”, opinó el joven comerciante.

El entrevistado reprochó que otras localidades ya han recibido las vacunas, haciendo referencia a los 17 municipios guanajuatenses que este lunes comenzaron a inmunizar a la población de 18 a 29 años de edad.

“Me siento frustrado por el hecho de que en la ciudad en la que vivo, obviamente el riesgo de contagio es mucho mayor y como no tengo esa vacuna, a pesar de la ciudad que es no tenemos esa vacuna”, dijo Rubén.

Martín Medina, vendedor en un puesto de revistas de la zona peatonal, lamentó que a la ciudad no han llegado las vacunas contra el coronavirus a pesar de la urgencia que representa para este sector de la población.

“Hace falta para que pueda volver a tener un fluido ya el sector de las escuelas, comercios y toda la gente porque ya en cualquier lado te piden la vacuna”, opinó Martín.

Al saber que no está vacunado, temía ser contagiado del virus que está a la orden del día y más si se lleva una vida en la que las clases universitarias volvieron y se viaja en transporte público.

Por su parte una joven entrevistada comentó que la vacunación en ellos debería de ser una prioridad porque ya hay muchas ciudades donde ya los vacunaron y aquí pasa el tiempo y las personas jóvenes están enfermando y muriendo.

“Las personas más adultas ya recibieron su segunda dosis y nosotros todavía nada, es un riesgo el hecho de que no nos vacunen y nos estén dando largas. Sí es un riesgo pero hasta cierto punto, ahorita no me he contagiado pero tengo gente muy cercana que ya se contagió” contó.

Agregó que de haber sido vacunados no hubieran sufrido tanto y su estado no hubiera resultado tan crítico o incluso no los hubieran internado.