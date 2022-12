Jóvenes leoneses a favor de las "vacaciones dignas"

León, Gto.- Algunos jóvenes leoneses están a favor de la iniciativa para que los y las mexicanas disfruten las denominadas "vacaciones dignas" a partir del 2023. Aseguraron que contar con un período vacacional de seis días al año sólo beneficiaba al sector empresarial.

Aarón Suárez tiene 23 años de edad, dijo que desde antes que tuviera 18 ya trabajaba y por lo regular nunca había tomado vacaciones. En ocasiones optaba porque se las pagaran, aunque eso ocurrió ya hasta que fue mayor de edad. Hoy dice que si aprovecharía porque son más días y "valdría" la pena.

"Antes me dedicaba al calzado y ahí nada más te dan tu sueldo, ya cuando yo entré, hay algunos lugares donde te dan prestaciones, pero no todos. Luego fui Uber y no tenía prestaciones tampoco. Ahora estoy en una empresa (industrial) y si valdría la pena para irse uno de vacaciones con la familia", comentó.

Para otros la iniciativa de tomarse seis días de recorrido y dejar los otros seis para cuando sea necesario también es buena opción para cuando les salga alguna emergencia y no les rebajen el día.

"Hay lugares donde te dan días económicos o te dejan faltar siempre y cuando no te lo paguen. En ese sentido sería bueno dividirlos, pero no siempre, a veces es bueno despegarse del trabajo por unas dos semanas por los niveles de estrés", dijo Esteban Baltazar.

Para los jóvenes esta iniciativa fue más pensada en las personas como seres humanos y no sólo en las industrias de quienes aseguraron que tienen que contratar a más personal para que cuando los trabajadores salgan de vacaciones no "le carguen la mano" a los que se queda que es lo que regularmente pasa

Después de una serie de modificaciones, está semana aprobó la ley y podría entres en vigor entre la primera o segunda semana se enero para que los trabajadores gocen de más días de vacaciones.