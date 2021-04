Joven leonesa con Miastenia ruega al gobierno federal la vacunen contra Covid-19

León, Gto.- María del Carmen de Anda Villa, de 28 años, sufre de una enfermedad rara autoinmune llamada Miastenia Gravis, que afecta principalmente a los músculos. Debido a su padecimiento, los médicos le han recetado medicamentos inmunodepresores para su control, así que cualquier infección resulta devastadora para su salud, María pide al gobierno federal sea tomada en cuenta en el plan de vacunación anticovid.

María quien en 2018 tuvo una severa crisis de miastenia por un resfriado común que le hizo caer en un paro respiratorio, hace un llamado a la federación para que personas como ella con enfermedades crónicas inmunodepresoras sean tomadas en cuenta en la inmunización contra SARS-Cov-2.

“Yo estoy muy decepcionada porque creí que cuando llegara la vacuna, primero iba a ser el personal médico, personas de la tercera edad, y personas con comorbilidades sin importar la edad, iba a ser vacunas”.

María compartió que realizó una petición de firmas a través del portal “Change.Org”. “He hablado con Secretaría de salud, me han dicho o que no saben o que no puedo ser vacunada ahorita, y que solo van a vacunar a puros mayores, que no están contempladas las personas con otras enfermedades”.

“Es decepcionante y lastima, existimos una comunidad muy grande de personas que vivimos con una enfermedad crónica estamos siendo dejados de lado en esta pandemia, somos un grupo que está como en el aire en un limbo, somos de riesgo pero no somos prioridad”, contó María del Carmen quien padece miastenia desde hace más de cinco años y 13 hospitalizaciones por esta enfermedad.

LA MIASTENIA

María explicó que los padecimientos por la miastenia son distintos y los médicos tienen dificultad para diagnosticarla. “Estuve dos años con síntomas pero sin que supieran de qué se trataba, sin nombre”.

Mostró indicios de la rara patología a mitad de su carrera. Una mañana, en el desayuno, alga andaba mal, no pudo pasar sus alimentos con normalidad. “El primer síntoma que recuerdo, es no poder deglutir bien mi comida, empecé a tener problemas para comer, un día empecé a notar que mi rostro cuando estaba cansada me veía diferente; cambia cómo se ve tu cara cuando te afecta la miastenia”. Ya no sonreía de la misma manera.

La miastenia de la joven leonesa de 28 años se agravó hasta el punto de afectar las acciones más cotidianas. “Llegó el momento en que no me podía peinar, en que no me podía hacer una colita de caballo, las manos sin respuesta para hacer las cosas más sencillas”.

María explicó las afectaciones de su padecimiento. “Mi sistema inmunitario está generando anticuerpos que bloquean unos receptores que tenemos en los músculos, entonces la señal que yo les mando a mis músculos no llega bien porque están siendo atacados ciertos sectores”.

SE AGRAVA CON EL TIEMPO

Con el pasar de los días, las semanas y los meses, María sufrió de fatigas. “Conforme vas usando tus músculos se va afectando la conexión neuromotora, en todas la personas se manifiesta diferente, empecé a tener síntomas muy aleatorios, de un día sí, tres no, yo pensaba que era estrés, poco a poco mi enfermedad fue evolucionando”.

María se ha dedicado a hacer labores de concientización sobre la miastenia. “Es una enfermedad poco visible, que incluso los mismos médicos se les olvida que existe, las personas que tenemos miastenia, pasamos varios años, antes de que nos diagnostiquen”.

La miastenia, dice María del Carmen “no tiene cura, pero afortunadamente tiene medicamentos, tenemos una amplia gama de medicamentos, tratamientos muy personalizados, en cada persona se va a manifestar de manera diferente, el medicamento es de base para las personas que tienen el mismo tipo de miastenia que yo, hay algunas variantes en cuanto a los diferentes tipos de anticuerpos”.

Pastillas, tabletas y hospitalizaciones forman parte de la vida de María quien está en su juventud, apenas con 28 años, y es que cada ciertas horas una pastilla pasa por su garganta, para inmunodeprimir su sistema inmune para que la enfermedad le permita hacer cosas como comer.

“Sin esta medicación yo no puedo comer, yo lo primero que hago en la mañana cuando abro los ojos, es agarrar mi vaso con agua y tomar esta pastilla porque voy a poder deglutir, por lo general tarda unos quince minutos en hacer efecto”, detalló María que toma medicinas como el Mestinon y la Azatioprina.

Azatioprina es el fármaco que María tiene que tomar y este le baja las defensas de manera considerable por lo que contraer coronavirus resultaría en una enfermedad grave. “Yo no me puedo dar el lujo de adquirir covid-19, porque ya sé que es tener un crisis miasténica, es un peligro enorme, se siente terrible son meses de recuperación, con Covid 19 ese riesgo se multiplica muchas veces, mi doctor ha sido muy claro tengo que tener mucho cuidado”.