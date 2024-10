“Jorge Romero sería el segundo piso de Marko Cortés y no hizo bien las cosas”: Maru Escareño

León, Gto.- La ex presidenta del DIF del estado de Guanajuato por el Partido Acción Nacional, Maru Escareño de Márquez, aseguró que el expresidente nacional Marko Cortés “puso” a Jorge Romero candidato a modo para dirigir a los panistas en el país y expresó que los militantes tienen miedo de hablar, pues de hacerlo podrían perder su trabajo.

Lo anterior, luego de la denuncia pública de Adriana Dávila, donde señalaba que funcionarios de Guanajuato buscan favorecer a Jorge Romero por la dirigencia nacional del PAN.

“Queremos que haya libertad, queremos que los panistas puedan decidir sin problema porque hoy la gente tiene miedo si trabaja para el gobierno municipal y estatal de dar su opinión, inclusive si no trabajan para el gobierno y tienen algún familiar tienen miedo porque a mí me pasó, di una opinión y mi hermano salió corrido”, dijo Maru.

“Nos pasó con las firmas porque Jorge Romero obtuvo casi 10 mil firmas cuando Adriana obtuvo 500 y sólo necesitaban 1 mil 600, en tema de generosidad pues te quedas con tus 1 mil 600 y le das la oportunidad a los demás que compitan. Yo creo que Ale (Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa de León) y Libia (gobernadora de Guanajuato) no saben y sí estamos haciendo una invitación a que haya piso parejo y libertad”, indicó.

Manifestó que las propuestas de Adriana Dávila, quien también aspira a la dirigencia, son humanas y van dirigidas desde la sociedad.

“Jorge Romero, es hoy diputado federal plurinominal y quien le dio la candidatura fue Marko Cortés, Míchel Gonzalez es Senadora plurinominal y quien le dio la candidatura fue Marko Cortés. Yo creo que ellos tienen un compromiso hacia Marko Cortés, no hacia el partido y no a México”, aseveró.

Expresó que los ya mencionados panistas tienen una trincheras donde defender a México y el partido tiene que quedar libre de Marko Cortés e indicó que de no hacer libertad y democracia el PAN no tendría futuro.

“Yo creo que no ha hecho bien las cosas, si pensamos, Jorge Romero sería igual al segundo piso de Marko Cortés. El PAN debe tener aire de libertad si no es así se va a morir porque hoy no podemos tener a gente que esté presionada con miedo de dar una opinión diferente a lo que están obligando a hacer, yo creo que si hay un candidato a modo que esté arreglado el PAN va a morir”, concluyó.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Recordó que el PAN nació para defender a la familia y tiene la esperanza que esos valores y principios continúen; por ello, hizo un llamado a los panistas a votar el próximo 10 de noviembre por quien crea que sea la mejor propuesta este y no por imposición, pues al final del día el voto es libre y secreto.