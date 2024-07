Espadas critica foros de reforma judicial como simulación

León, Gto. Jorge Espadas, diputado federal del PAN en el Congreso de la Unión, declaró que los foros para la reforma al Poder Judicial serán un ejercicio de parlamento abierto simulado, donde no se está escuchando a las voces especializadas.

Señaló que este viernes llegará dicho ejercicio al Congreso de Guanajuato para la discusión de la reforma al Poder Judicial, pero sucederá lo mismo que en las discusiones que se tienen en el San Lázaro, donde no se escucha a nadie de la sociedad civil y menos de la oposición.

“Ese esquema lo discutimos en la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara Federal, es un tema a juicio personal, otra vez, es un ejercicio del parlamento abierto simulado, donde no se está escuchando a las voces, se está haciendo un evento para que la gente hable sin que sea escuchada por el poder legislativo federal”, dijo.

Añadió que la expectativa no es buena para el Poder Judicial, lo mismo que la reforma tampoco es buena para México, sin embargo adelantó que Morena y sus aliados tienen la mayoría para sacar la reforma en la siguiente legislatura.

“Esta legislatura no la estará votando, solo dieron a Morena la instrucción y a los diputados, de abrir una simulación de parlamento abierto”.

Sobre los riesgos de poner la elección popular para la designación de jueces y magistrados, dijo que el principal es el riesgo operativo, ya que el número de jueces y magistrados es muy grande.

“Yo quiero ver cómo lo van a hacer, no tengo la menor idea de cómo lo van a hacer, además existe el tema de los perfiles, decía el presidente que la experiencia en este país no cuenta, pero quiero ver que se opere de corazón abierto una persona con un médico recién egresado de la facultad, que seguramente puede haber muy buenos, pero nosotros creemos que la función judicial, el impartir justicia, el determinar sobre las libertades y el patrimonio de las personas debe ser gente muy calificada la que tenga que estar ahí”, reiteró.

Concluyó que debe de meter a la cárcel a los jueces y magistrados que acusa de ser corruptos, e invitó a la Fiscalía General de la República para que le ayude, sin embargo, lamentó que se usó el tema de la corrupción para desaparecer fideicomisos.

“El presidente ha argumentado corrupción en todo y no tiene un solo procesado en nada, acabó con todos los fideicomisos por corrupción y no ha procesado a nadie. La corrupción es nada más un grande pretexto para quitar todo, pero no encarcela a nadie, la corrupción la tiene en su casa”, finalizó.