Enfrenta al incendio más fuerte de su vida

León, Gto.- Motivado por el ejemplo de sus padres, quienes trabajan como paramédicos, Jacob Emmanuel logró cumplir el sueño que desde niño tenía, ser Bombero. Hace dos años, fue detectado con cáncer y logró vencer la enfermedad. Este lunes recibió el reconocimiento Soy de León por parte de las autoridades municipales.

Jacob Emmanuel Álvarez Ibarra, tiene 22 años. Sus padres son paramédicos de la misma corporación y en 2020, casi cuando inició la pandemia por Covid-19, recibieron la noticia de que su hijo tenía cáncer, del denominado Linfoma No Hodgkin de Células grandes. El primer diagnóstico que recibió del personal médico fue malo y prácticamente lo desahuciaron.

La familia, comenzó a movilizarse para luchar todos juntos contra la enfermedad. Jacob fue internado 7 meses en el hospital La Raza en la ciudad de México y para él, fue el momento más difícil, pues estaba completamente solo.

“Estuve 7 meses internado, pero por la pandemia, prohibieron visitas y contacto con la familia, por lo que 5 meses estuve completamente solo. Recibía llamadas, cartas, fotos y eso me motivaba para seguir echándole ganas para salir adelante y a todo los que enfrenten esta enfermedad, quiero decirles que no se desanimen, aunque les digan que no hay nada por hacer”. Contó Jacob.

En la ceremonia de honores a la bandera, en la Plaza Principal, la Presidenta Municipal Alejandra Gutiérrez acompañada de los integrantes del Ayuntamiento y el Gabinete, le entregó el reconocimiento “Soy de León”.

“Reconocemos tu valentía, tus ganas de servir, has superado el cáncer y a pesar de las adversidades logras vencerlo, gracias a tu fortaleza física y sobretodo interior. Sigue con ese gran corazón y ganas de servir que te han hecho levantarte todos los días y sobre todo ayudar al prójimo”. Expresó la edil.

Nombran a alcaldesa Bombera Honorífica

En la misma ceremonia, tres integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos, le entregaron a la alcaldesa Ale Gutiérrez, el reconocimiento “Bombera Honorífica”, como muestra de gratitud por el aumento salarial que recibieron hace unos días.

Destacamos la actitud de Jacob ante la vida, así como el enorme apoyo que recibió por parte de su padres, compañeros, amigos y familia, que lo han impulsado a retomar el servicio a la ciudadanía con toda la fortaleza que lo caracteriza. 😁 pic.twitter.com/SzvlboM7sW — Alejandra Gutiérrez (@AleGutierrez_mx) February 14, 2022

“Gracias por considerarnos para el incremento de sueldo, sabemos y no olvidamos el compromiso que tenemos con la ciudadanía y seguiremos trabajando para que el cuerpo de Bomberos siga creciendo”, Expresó uno de ellos.