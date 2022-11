Isidoro Basaldúa se pronuncia como candidato para gobernar Guanajuato

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- Isidoro Basaldúa se pronunció como candidato a gobernador de Guanajuato por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y afirmó que no busca y ni le conviene ir en alianza con partido alguno, ya que cuenta con el apoyo de la dirigencia estatal y los militantes.

“Nosotros en Guanajuato no tenemos interés de alianzas, pero no me mando solo, ya que soy parte de un instituto político, y lo que defina mi partido, eso se debe de hacer. Hasta el momento yo estoy trabajando para que vayamos solos en Guanajuato. Los asuntos nacionales los arregla el partido”, precisó.

Reiteró que el PRD no quiere ir en alianza, porque a los guanajuatenses les conviene ir solos, y la alianza sí se necesita para hacer fuerte a Silvano, alianza con el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de Acción Nacional, y está invitado Movimiento Ciudadano.

Detalló que actualmente en Guanajuato hay más de 34 mil militantes registrados, en Celaya unos dos mil, pero se sumarán muchos más con la gira que realizan.

En cuanto a las declaraciones de Arturo Bravo, en el sentido de que no ofrecerá su apoyo, Isidoro Basaldúa expuso que es un compañero que respeta mucho, y respeta su postura, porque es libre de apoyar o no, ya que es un ciudadano más.

Desmintió que Arturo Bravo hable en nombre de la dirigencia, la cual estuvo en la rueda de prensa en donde se destapó en Celaya como candidato a gobernador de Guanajuato, como la secretaria estatal de comunicación social, el presidente Cristóbal Cano, entre otros.

En cuanto a posibles sanciones que Arturo Bravo habla por estar adelantándose como aspirante a candidato a la gubernatura, aclaró que si él cree que es más importante estar buscando sancionar a los compañeros que sí están trabajando, pues es su problema.

En cuanto a su aspiración a la candidatura, hace cuatro meses empezaron a analizar el tema, hasta que se definió emprender jornadas para visitar los municipios de Guanajuato.





“Nosotros estamos buscando fortalecer el partido, fortalecer la aspiración. Ya se anunció en San Miguel de Allende, hoy se anuncia en Celaya, después en Irapuato y Guanajuato capital, y en León”, precisó.

Reconoció que el PRD está resurgiendo, se está trabajando, sigue estructurándose, recorriendo el Estado y organizando a los militantes, ya que el PRD es mucho más allá que una persona.