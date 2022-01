Invitan Arzobispos a impulsar la paz integral

Después de que el Arzobispo se contagiara de la variable Omicrón, volvió a oficiar la misa dominical en la Catedral Basílica Metropolitana de la Madre Santísima de la Luz, donde destacó la importancia de la paz, de respeto y justicia en la familia, el trabajo, la vida y el planeta.

Dijo que fruto de la violencia y los vicios surge la ignorancia, la pobreza, la falta de respeto al otro en particular, desde la concepción, al matrimonio y a lo que Dios instituyó en la naturaleza del ser humano.

“Una nación que vive en estas condiciones que estamos viviendo en México, poco a poco se va deteriorando, no solamente en sus aspectos económicos, sociales, sino en su alma, en su espíritu, en su forma de vivir, vamos perdiendo el sentido de la dignidad humana, de la vida, de Dios mismo”, explicó.

Mencionó que el ser humano se convierte en dios y eso sólo coopera a la destrucción de la paz, la violencia de grupos que no respetan la vida, la mínima dignidad humana, lo que tiene que ver con la pobreza, la mentira y la desestructuración del bien común que se llama política.

Puntualizó que se debe tener paz interior y tener la conciencia limpia “la paz no es solamente ausencia de tiros y luchas, es algo más, es un estado de vida, una virtud del corazón, una capacidad de no tener al otro como enemigo sino como hermano, de tener a Dios nuestro señor como mi señor, no como el que me estorba porque hoy Dios estorba”, mencionó.

Invitó a tomar conciencia de cómo se vive en la propia familia, el trabajo, en los medios de comunicación porque “hoy también se hace negocio con la mentira y eso daña profundamente la paz de una nación”, recalcó.

Reconoció que la sociedad cree que si no tiene dinero no es nada, y aunque es necesario, no es Dios, otros dicen que sin poder no son nada, pero esto sin el amor y la justicia no es nada, porque los valores o virtudes están cambiados.

Invitó a poner en práctica de las virtudes para reconstruir y restaurar la sociedad agrietada “estamos entre los países más dolidos en el mundo por esta situación”.

Obispos dirigen mensaje a la nación

Los obispos de México preocupados por restablecer la paz en México buscan hacer conciencia acerca de que esta situación se está convirtiendo en una forma de vivir y ser, lo que lastima a las familias, instituciones y a las personas.

A través de un comunicado firmado por Rogelio Cabrera López, Arzobispo de Monterrey presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano(CEM) y Ramón Castro Castro, Obispo de Cuernavaca Secretario General de la (CEM) , compartieron su consuelo, cercanía y acompañamiento para quienes sufren distintas formas de violencia que parece no tener freno.

No es la primera vez que se manifiestan su preocupación por la paz en el país, pues en 2010 en la Exhortación Pastoral “Que en Cristo nuestra paz México tenga vida digna” que conserva su valor por las “gravísimas circunstancias de violencia e inseguridad persisten en diferentes estados y ciudades del país”.

Informaron que la construcción de la paz es permanente y se debe realizar en el corto, en el mediano y en el largo plazo, por ello, por eso en el Proyecto Global de Pastoral 2031-2033, entre las seis opciones pastorales prioritarias está la iglesia comprometida con la paz y las causas sociales.

Con el mensaje del Papa Francisco para la celebración de la 55ª Jornada mundial de la Paz con el tema “Educación, trabajo, diálogo entre generaciones: herramientas para construir una paz duradera”, recuerda que es una tarea de todos.

Es importante que no falte la educación en la paz en las escuelas, que la gente tenga empleo digno y bien remunerado, que los padres de familia fomenten el diálogo entre los jóvenes y los abuelos pero también el fortalecimiento de las familias

Finalmente invitaron a todas las comisiones y dimensiones nacionales y diocesanas de la pastoral a incluir el tema de forma transversal en su qué hacer en especial a la Pastoral Social.