Invitan al adoptón “Perritos San Juan de Abajo”

Con el objetivo de dar perros que han sido rescatados de las calles y/o maltrato, la agrupación “Perritos San Juan de Abajo” organiza un adoptón que tendrá lugar el 15 en el Parque Panorama en un horario de 10:30 a 15:30 horas

Vanesa Torres, fundadora de “Perritos de San Juan de Abajo” informó que en esta ocasión contarán con cerca de 40 perros de todas las tallas y de diversas edades, desde cachorritos, hasta adultos.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Cumplen padres, estudiantes y maestros meta de limpiar escuela

Comentó que antes de adoptar se debe pensar muy bien porque son animales muy vulnerables que necesitan una familia comprometida hasta por 15 años para tenerlos en buenas condiciones y que todos los miembros estén de acuerdo en la adopción.

Por tal motivo se solicita que sean mayores de edad, que se firme el contrato de adopción, que se lleve comprobante de domicilio, copia de INE, collar y correa, y debido a la pandemia que obligatoriamente las personas deberán usar cubrebocas.

Dijo que se los animalitos no se entregan a cualquier persona porque son una responsabilidad de por vida, por lo que antes los adoptantes deben consultar su bolsillo, su tiempo y sobre todo su paciencia.

“Porque ellos son seres vivos que sienten, no son un capricho que ya puedes deshacerte a los dos días cuando ya no lo quieres porque ya te aburrió, porque se enfermó o porque ya creció. Necesitan comida y agua diario, no son juguetes para los niños, debes tener dinero para llevarlo al veterinario y para sus vacunas, para comprar croquetas de por vida, procurarles un lugar limpio y seco, porque hacen popo y pipi diario”.

Rescatar es un proceso que requiere tiempo y dinero, no sólo es sacar de la calle para poner en otro lugar o dejarlos con cualquier persona aunque muchas veces no los quiere, porque no se sabe si estarán peor, si caerán en manos de maltratadores o simplemente serán abandonados.

“Los seguimientos son muy importantes, si no puedo ir al lugar pido un video, ahí se ve cómo están los perros, si los veo tristes o con miedo, los retiro”, explicó.

Después de rescatarlos Vanesa los lleva al veterinario para descartar cualquier enfermedad, una vez recuperados se esterilizan -en el caso de estar en edad para someterse al procedimiento-, se vacunan y después de que se compruebe que son sociables pueden ser promovidos para su adopción.