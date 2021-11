Invitan a ahorrar energía eléctrica con paneles solares

León, Gto.- Los paneles solares ayudan a bajar, hasta en un 320% los costos que genera la electricidad, no sólo en las empresas sino en las viviendas, aunque al principio representan una inversión a futuro, contribuyen a disminuir la huella de carbono para cuidar el planeta y representan un estilo de vida para las próximas generaciones.

Daniel Chia Domínguez, gerente comercial de una empresa que fabrica panel cristalino transparente para diseño de interiores y exteriores, dijo que trabajan tanto en el ahorro de energía como en la sustentabilidad del hogar.

Se ha visto que en estos tres últimos años la fluctuación de la tarifa de luz está arriba del 7% por año y seguirá subiendo “el reto es hacer visible que la tecnología funciona y qué es realmente rentable”.

Es Poliforum de los mayores clientes

Por ejemplo, compartió que el Centro de Exposiciones de León (Poliforum) pagó 307 mil 849 pesos el 31 de diciembre del 2017 y sólo $613 pesos para el 1 de marzo del 2021.

Explicó que se pueden utilizar en casa, habitación, negocio para que tenga vista, no es el único panel que va en el techo.

“Una casa que llega a consumir 700 pesos de luz al bimestre estamos, requiere un promedio de seis paneles solares de 280 dólares”.





Se recupera inversión en seis años

El panel tiene una vida útil de 25 a 30 años, es decir que la recuperación de la inversión se ve en el año seis años, a partir de ahí no se vuelve a pagar ningún recibo de luz, únicamente se trabaja con energía solar, lo que ayuda a la política de generación de energía renovable y limpia.

“El ahorro de energía viene directo a la parte de CFE es un sistema interconectado en el cual estamos abatiendo el consumo”, comentó.

Dijo que se puede abatir el consumo total de energía eléctrica de una casa, siempre y cuando el lugar tenga el espacio disponible para colocar el número de paneles adecuado.

Cuando está nublado

Explicó que cuando no hay mucho sol, se trabaja con la CFE a través del sistema interconectado, que a la hora de mayor radicación en el día de las 8:00 am a las 18:00 horas se genera luz en exceso, pasa al tendido de CFE y en el momento que no haya sol y haya lluvia los panes toman esa energía.

“Al final del bimestre vamos a encontrar la compensación de lo que generamos y vendimos contra lo que usamos cuando no había sol, así el recibo de luz prácticamente queda en ceros”, explicó.

Precisó que en muchos casos encuentran mucha aversión de la gente porque no conocen la tecnología piensan que es insegura, que no van a tener la suficiente capacidad para abatir la electricidad que se consume.

“Hay casas que tienen un poco más de automatización, puertas, regado, iluminación, ya son recibos más elevados de hasta 4 mil pesos y lo único que se debe hacer es meter más paneles”, compartió.