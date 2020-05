Invita gobernador Diego Sinhue a TESLA a invertir en Guanajuato

El Gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, invitó a Elon Musk fundador de la empresa TESLA a invertir en el Estado.

“Estaríamos encantados de recibir a un equipo de su empresa, para discutir un plan de negocios para Tesla, saludos cordiales”, escribió el Gobernador de Guanajuato en un mensaje de Twitter enviado al fundador de la empresa de autos eléctricos.

.@elonmusk you should take a look at #Guanajuato, we are the most dynamic automotive industry in #LATAM with 7 assembly plants operating in our land. Would be glad to receive your team over here to discuss a business plan for @Tesla. Best Regards, Governor of Guanajuato, Mex. pic.twitter.com/tBLLICvy4Z — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) May 9, 2020

La invitación se da luego de que Elon Musk señalara la posibilidad de retirar su empresa de California, debido a la negativa de las autoridades de los Estados Unidos de permitirle reanudar su producción de automóviles.

“Tesla sabe mucho más sobre lo que debe hacerse para estar seguro a través de nuestra experiencia en la fábrica de Tesla en China”, dijo en su cuenta de Twitter el empresario que tiene una planta en China la cual ya reanudó operaciones tras la epidemia por COVID-19.

El Gobernador de Guanajuato pidió al inversionista echar un vistazo a Guanajuato, pues hoy en día es la zona de América Latina más dinámica en el tema de fabricación de automóviles con siete plantas instaladas.

Junto a su mensaje en Twitter, Rodríguez Vallejo envió un video a Elon Musk en inglés, en el que se explican todas las ventajas para invertir en nuestro estado.

En el año 2016, el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo viajó a Estados Unidos con un grupo de empresarios para conocer la planta de autos eléctricos TESLA ubicada en el estado de California.