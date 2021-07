Invita Canaco a consumir productos en Feria de Verano de León

La Feria de Verano León 2021 es un proyecto insignia nuevo, que se debe reforzar y apoyar con la promoción y la asistencia al mismo, dijo Elizabeth Vargas Martín del Campo, presidenta de La Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco ServyTur) León.

“La situación que estamos viviendo no es fácil, ya lo sabemos. La realidad es que no hay dinero en las bolsas de las personas y no podemos ser ciegos ante eso, pero también sabemos que hay quienes sí pueden consumir, gastar y hay que invitarlos a comprar porque de esa manera estamos apoyando la economía local”, recalcó.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Municipio no solventará acceso gratis a la Feria de Verano en León

Pidió a las personas visitar la Feria de Verano León 2021, aunque reconoció que hay quienes deciden no asistir porque se están cuidado su saludo y también es válido.

Consideró que la gente asista a la Feria sin costo es muy bueno, se ha dado varias vueltas por el recinto y ve una afluencia importante de comerciantes importante.

Dijo que en el recinto se venden productos de la marca Marca Gto, y se debe consumirla porque al adquirir los productos locales es la forma como se va a reactivación económica de los comercios locales.

“Para mí es muy importante decirles y exhortarlos que vengan a la feria, que se cuiden, que los que puedan consumir lo hagan y los que consuman poco la disfruten, y los que no puedan o no quieran consumir que se queden en casita”, pidió.

Entre los comerciantes de Canaco ServyTur, que participaron como “Lupillos”, y tres del Centro Histórico, entre otros. “Hicimos mucho hincapié en que los comerciantes vinieran a la Feria a participar, sólo así podemos apoyar el comercio local”, dijo.

Con respecto a las ventas de los comerciantes en los primeros cinco días de la Feria de Verano comentó que han sido muy bajas, por esa razón exhorta a la gente a que asista con todas las precauciones y con la confianza de que los protocolos sanitarios se cumplen, pues muchas personas no asisten por desconfianza.

Explicó que por otro lado, el paradigma siempre ha sido que la Feria quita clientes a otros negocios, pero considera que recibir visitantes ayuda a todos los comercios, porque aunque visiten el lugar, los visitantes pasarán por los centros comerciales, el Centro Histórico y ya hay reservaciones en hoteles, porque el evento es una cadena que beneficia a todos.

“En la medida que se vean los aforos diferentes se va a tener un control; ayer estuve preguntando y hay poca venta ahorita. Hay muy buenos productos, la verdad. Me vine muy contenta de ver los productos, hay de todo, desde calzado, salsas, artesanía, un montón de cosas que se pueden consumir aquí”, destacó.

Finalmente, Durán Martín del Campo dijo que esperan que el evento sea exitoso y que ayude a la reactivación de la economía local.