Invita Arzobispo a que leoneses hagan una alianza con Dios

León, Gto.- Leoneses deben crear una alianza con Dios, para que pueda guiarlos en su camino de fe y espíritu, así invitó el arzobispo de León Alfonso Cortés Contreras a los ciudadanos, durante la misa dominical de la Catedral Metropolitana de León.

El arzobispo resaltó que así como el pueblo de Israel confió en Dios, también los leoneses deben confiar en él y desde la salida del templo, seguir a Dios en las órdenes que da, para tener una mejor vida.

“Nosotros al salir del templo, deberíamos también en lo íntimo de nuestro corazón, salir de los templos, diciendo yo haré lo que Dios me ha dicho, si no nuestra fe no llega a ser más que costumbres o unas verdad que ahí aprendo, Dios es un Dios de la historia e Israel descubrió a través de los acontecimientos de la historia, la presencia de Dios”, mencionó.

Alfonso Cortés también reconoció que en muchas ocasiones al no escuchar a Dios, al no contar con la fe puesta en él, simplemente no se tiene un rumbo fijo en la vida, que realmente pueda reforzar el espíritu de Dios en los corazones de sus fieles.

Indicó que el pueblo de Israel descubrió dos verdades en Dios, la primera que era uno solo y otra que confiara en ellos, para poder protegerlos, que tuvieran esa alianza de ser su pueblo y él ser su Dios.

“Israel descubrió dos verdades, que Dios era uno solo, ese mandamiento maestro que Dios da a través de Moisés, es Israel escucha a tu Dios, a tu único Dios”, expresó.

Comentó que así como los niños desde pequeños aprenden a presentarse debido a los padres y existe ese momento de alegría y de fe, también debe existir la comunicación con Dios, la oración para poderse comunicar con su creador.

Explicó que también es fundamental celebrar a la santísima trinidad, ya que primero es celebrar su historia, segundo es celebrar su presencia íntima en el corazón y por último es celebrar su presencia en la iglesia y su guía por el buen camino de la salvación.