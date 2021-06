Invierten más de 2 mil 500 mdp en infraestructura vial

León, Gto.- En el rubro de vialidades y bulevares en 6 años, gobierno del estado y gobierno municipal invirtieron más de 2 mil 500 millones de pesos, pues el tema de la infraestructura vial era urgente atender sobre todo en cuestiones de mantenimiento y conectividad, no sólo para beneficiar al sector empresarial sino al rural y turístico. El director de Obras Públicas, Carlos Alberto Cortés Galván dijo que tomaron como guía el Plan Maestro del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) y lo alinearon con el plan de gobierno del alcalde Héctor López Santillana.

Hace casi 6 años cuando recibieron la ciudad, había vialidades bastante deterioradas y se llevaba a cabo el Sistema de Administración de Pavimentos, que daba un diagnóstico de cuáles eran las vialidades más dañadas, las condiciones en las que estaban y la urgencia de intervenir.



El IMPLAN marcó la pauta para saber cuáles eran los accesos que era urgente atender y por otro lado, cuáles eran los bulevares que estaban incompletos.



En cuanto a mantenimiento entraron como la avenida Miguel Alemán y bulevares como Miguel Hidalgo, Francisco González Bocanegra, Mariano Escobedo, entre otros.

“Los atendimos no porque se nos haya ocurrido sino era lo urgente que había que actuar para seguir dando vialidades con muchísimo mayor funcionalidad y confort para todos los usuarios en el tema de ciclovías, banquetas y vialidades”, explicó.

Respecto a la llegada de empresas a la ciudad, dijo que no había accesibilidad a la ciudad, pues toda la entrada por la zona oriente era por el bulevar Aeropuerto, entre otros temas. Hicieron gestiones con Economía y la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado para lograr la conectividad de las autopistas por el bulevar Timoteo Lozano, a través del bulevar Delta y con ello un nuevo acceso a la ciudad.

Construyeron la entrada por el bulevar Las Joyas, las casetas e hicieron las gestiones para hacer otra entrada por Santa Rosa Plan de Ayala para toda la infraestructura empresarial que hay para la zona de Manuel Doblado.

Por otro lado, en coordinación con gobierno del estado aceleraron los trabajos, liberaron el derecho de vía e hicieron las adecuaciones necesarias para entrar por el Eje Metropolitano, también mejoraron las condiciones del bulevar Aeropuerto y crearon vías alternas como el Camino Antiguo a México y el Tajo de Santa Ana. También intervinieron en las salidas a las zonas rurales.

Alumbran la ciudad



En diciembre del 2020 concluyeron la 4ta etapa con una cobertura del 75%programa “Alumbra León”. La 5a etapa arrancó en mayo y tienen previsto que concluya en agosto de este año buscarán instalar 8 mil 500 luminarias, el importe contratado es de 69.9 millones de pesos a través de los cuales se invertirán 108 colonias dijo Cortés Galván.

Hasta el 17 de junio se han instalado 880 luminarias en colonias Casa blanca, Granada, Linda vista, Lomas de la Trinidad, Los Paraísos, Moderna y Panorama. También atenderán comunidades rurales como San Juan de Otates, La Laborcita, Duarte, Loza de los Padres y Santa Ana del Conde.



Al concluir la 5a etapa llegarán al 90% de cobertura del municipio con más de 73 mil luminarias Led y una inversión histórica de 550 millones de pesos, beneficiarán a más de 1 mil colonias, en las que cubrieron el 100% de avenidas y bulevares municipalizados.



El 10% de las zonas que no pudieron atender, fraccionamientos irregulares son porque la ley no les permite intervenir porque no pertenecen al municipio, aseguró.

La empresa que contrataron es Industrias Sola Basic, es mexicana y su producto es de manufactura del país, además el personal operativo encargado de llevar a cabo la instalación es de la región. Todos los licitadores que seleccionaron son competitivos.

Explicó que el proceso de modernización es integral no sólo el cambio de luminarias, sino también reemplazan cable y equipo de control a fin de tener un sistema más robusto y el servicio de alumbrado es más seguro y continuo.





Gracias a este programa han tenido ahorros de hasta el 35% en consumo de energía, por lo que realizan los procesos de actualización de cargas con Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que disminuye el consumo y la facturación de este tema al municipio.

Finalmente el funcionario aseguró que con el programa se ayudó a inhibir la delincuencia en las calles y generar un ambiente de confianza entre las familias, pues este tipo de luminaria tiene doble que las de vapor de Sodio y consumen menos energía.