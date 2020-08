Invierten extra en la educación de sus hijos

León, Gto.- Familias de zonas rurales de León tuvieron que afrontar gastos extra para poder dotar de herramientas tecnológicas como laptops, teléfonos celulares y llegar incluso a contratar el servicio de internet para fortalecer la educación de sus estudiantes, además de la compra de útiles escolares.

Fue a través de un recorrido realizado en la zona rural de León, que padres de familia platicaron las diversas situaciones que enfrentaron, desde el tener que reprogramar el gasto en casa, que a decir de amas de casa “se vio seriamente reducido además de implicar un mayor esfuerzo cuando el empleo es un tanto irregular en algunos trabajos”.

Tiene que estudiar

Para Raquel Gómez Guerrero, el primer cambio con la pandemia fue “al lado de mi esposo nos convertimos en maestros, pues al llegar a casa después de trabajar nos involucrarnos en sus trabajos y tareas”, al tener dos hijos en secundaria y preparatoria. El primer gasto fue contratar internet y la compra de una laptop estudiar mientras que el otro lo hacía en el celular.

Al principio fue muy complicado y difícil como matrimonio, en mi caso me descansaban en la lavandería en donde trabajo y el sueldo claro que era menor, en tanto mi esposo se tuvo que emplear más en el taller de calzado.

Contratamos internet

Para la mamá de Jairo Giovani Martínez Gómez estudiante de secundaria, el nuevo modelo de educación a distancia o virtual representó entre otros gastos “contamos internet para que por medio del teléfono que le prestaba, cumpliera con las tarea encargadas por los maestros”, comentó.

En mi caso pensamos que al ya no acudir a la escuela, los gatos iban a ser menos, pero no fue así, ya compramos útiles puestos, puesto que las clases inician el lunes 24 de agosto, resta solo comprar un smartphone y cumplir con sus trabajos. Las compras inesperadas representan un gasto, que pega en la economía de la familia, ahora que yo regreso al trabajo, comenta la ama mujer, será por las tarde que me pondré a estudiar con su hijo Giovani.

Crecieron gastos

Con dos hijos, uno en secundaria y uno más en preescolar. Irma Delia Gómez, “crecieron los gastos, se tuvo que contratar internet, comprar otra pantalla, además de un teléfono celular para el mayor de sus hijos que tendrá que trabajar con un cuadernillo digital”, que le fue enviado de la telesecundaria 527 de la comunidad de Los Arcos, “de los libros ni idea”.

Del porqué contratar internet, explica Irma Delia, la señal del internet gratuito no llega hasta la casa. Tenemos que optimizar lo que ganamos mi esposo y yo, y juntos apoyar la formación de nuestros hijos en tanto se permite el regreso a las aulas.

Tuvimos dificultades, pero pocas

Los hermanos Dominic y Kevin Hernández Valdivia, reconocieron que para finalizar el ciclo escolar tuvieron sus dificultades como el hacer uso de un solo celular que tuvieron que turnar, a diferencia en el aula todo era normal y estaban junto a sus compañeros.

Dominick este lunes arranca sus estudios de sexto grado de primaria en tanto Kevin pasó a quinto grado y con deseos de estudiar.