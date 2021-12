Investigan a laboratorio particular que diagnosticó cinco casos de Ómicron en León

León, Gto.- Por haber diagnosticado 5 casos positivos de Ómicron, sin tener las herramientas necesarias para hacerlo, la Dirección General de Protección Contra Riesgos Sanitarios, se encuentra investigando las operaciones de un laboratorio clínico particular en León y en caso de ser necesario podría ser acreedor a una sanción, informó Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato.

“Hay un laboratorio en León que dio a conocer 5 casos de Ómicron, sin haber hecho la secuenciación del virus, esto no lo podemos hacer incluso en el Laboratorio Estatal de Salud Pública; la Dirección General de Protección Contra Riesgos Sanitarios y la Dirección de Epidemiología fueron a verificar qué estaba pasando y se explica de alguna manera, tenemos que llegar a las consecuencias”, mencionó.

Explicó que al momento de analizar los posibles casos de Covid-19, el laboratorio no contaba con los procedimientos necesarios para dar la secuenciación del virus Sars-Cov-2, por lo que diagnosticaron Ómicron solo porque no les dio positivo otro tipo de variante.

“Cuando no les dio Delta, cuando no les dio algún otro tipo del virus original pues dijeron es Ómicron y lo sacaron, sin tener realmente la prueba de secuenciación que verifica qué tipo de variante es decir que les dio positivo, pero no les dio para Delta y dijeron que es Ómicron”, dijo.

Díaz Martínez confirmó que todos los establecimientos que se dedican a algún tema de salud tanto en León, como en Guanajuato, serán supervisados por la Dirección General de Protección Contra Riesgos Sanitarios, quienes deben de notificar de manera inmediata en caso de presentarse un contagio de Ómicron.

“Lo que pasa con todos los establecimientos que se dedican a algún tema de salud, será sujeto a la supervisión por la Dirección General de Protección Contra Riesgos Sanitarios, la Dirección de Epidemiología, que además ellos saben que es un padecimiento de notificación inmediata y obligatoria para nosotros poder hacer el estudio de los contactos, parece que está incumpliendo con ello”, comentó.

El titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato informó que de momento no se tiene ningún caso confirmado de Ómicron en sus registros, pero es probable que así como llegó la variante Delta, también se puedan registrar de la nueva sepa en el estado, por lo que se tienen que tomar en cuenta las medidas sanitarias de forma general.

“Es muy probable que como llegó Delta, llegue Ómicron en cualquier momento o posiblemente ya esté circulando entre nosotros, lo que vale la pena aclarar es que el diagnóstico para saber exactamente qué tipo de variante de cepa del virus, tenemos circulando entre nosotros lo realiza el InDRE”.

En lo que va del mes de diciembre el estado ha acumulado 6 mil 126 casos positivos del virus, siendo 20 por ciento menos que en noviembre, cuando se acumularon 7 mil 741 contagios de Covid-19.